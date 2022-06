El conmovedor mensaje de José Montesano a cinco años de atravesar un cáncer: “Sientan que se puede”

La vida de José Montesano cambió para siempre cuando su médico le dijo que tenía cáncer. Corría el año 2017 cuando al periodista le dieron una noticia que nunca hubiera querido escuchar. Desde ese momento comenzó un tratamiento muy duro, del que logró salir fortalecido. Siete meses después, su enfermedad había desaparecido.

Montesano cambió su forma de ver el día a día. Aunque sigue con controles periódicos desde que recibió el alta, se encuentra en un muy buen estado de salud. De hecho, este martes publicó un mensaje a cinco años de haber superado aquel difícil diagnóstico.

“Hace cinco años me dieron el alta luego de atravesar un cáncer que me modificó bastante el modo de ver la vida. Gracias a todas y todos quienes me ayudaron. Cuando piensen que no se puede, sientan que es al revés: se puede”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter, @JoseMontesano. Un mensaje para todos aquellos que pasan por una situación tan compleja y dura.

En el mismo tuit, Montesano publicó una foto en la que se lo puede ver feliz, acompañado por su familia. Una hermosa imagen que conmovió a todos en las redes sociales. Decenas de personas respondieron al mensaje del periodista, todos con palabras positivas.

Montesano es muy querido en el mundo del deporte. Compañeros, jugadores y seguidores suelen mostrarle su afecto cada vez que relata básquet o vóley. El último gran ejemplo se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Junto a Hugo Conte siguieron cada partido del seleccionado de vóley, combinado que conquistó la medalla de bronce, y se convirtieron en un clásico para todos aquellos que vieron los partidos por televisión durante las madrugadas argentinas.

