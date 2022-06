“Lo vamos a sacar adelante”

La del domingo en Ezeiza fue de las peores presentaciones de Atlético de Rafaela en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional. Cuando más necesitaba, al menos no perder, el 0-4 vs Tristán Suárez fue una mazazo para todos.

“Es un golpe duro, íbamos con otra idea”, indicó Mauro Albertengo, uno de los que llegó como refuerzo para encarar la segunda parte del torneo. “El partido, desde el principio y con ese penal, salió mal pero no queda otra en pensar en lo que viene, no hay tiempos de lamentos. Nunca le encontramos la vuelta. Contra Agropecuario nos había pasado algo similar. Tenemos que ver y analizar lo que se hizo mal para mejorarlo y seguir adelante”, analizó.

La pregunta que todo hincha de la ‘Crema’ se hace por estas horas es el ¿Como? Cómo se cambia ese chip perdedor y se vuelva a la victoria, algo que no consigue desde hace once fechas (6 empates y 5 derrotas).

“Hay que seguir trabajando, en la semana, tenemos muchas cosas para mejorar. Fue un partido en el que todo salió al revés y terminamos con una goleada en contra que a nadie le gusta, ante un rival que no nos podía ganar porque se nos acercaba pero ahora hay que mirar para adelante y seguir trabajando. Tenemos que demostrar, en estos momentos difíciles, de que estamos hechos y sacar esta situación adelante”.

Lo anímico es clave. La cabeza pasa factura y a este Atlético, todo le cuesta el doble.

“Se hizo el ‘duelo’ y ya a pensar en positivo. Pensar en San Martin de Tucumán y en cómo los podemos dañar. No podemos pensar más en donde estamos, tenemos que ir partido a partido y ser mas competitivos”, apuntó Albertengo, y cerró: “Podemos enojarnos, pelearnos o lo que sea pero no sirve de nada. Hay que trabajar y pensar en lo que viene”.

BROGGI, EL ÁRBITRO

Atlético regresó a los trabajos en la mañana de ayer luego de la goleada de 4 a 0 sufrida el domingo en su visita a Tristán Suárez. Físico para aquellos que fueron titulares en Ezeiza mientras que el resto del plantel sumó minutos de fútbol en espacios reducidos.

En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 22 de la Primera Nacional. En dicha oportunidad la Crema estará recibiendo a San Martín de Tucumán, el próximo domingo 3 de julio a las 18.30hs con el arbitraje principal de Jorge Broggi. Los asistentes serán Damián Espinoza y Mariano Ascenzi. Como cuarto irá Lucas Cavallero.

Fuente: diariolaopinion.com.ar