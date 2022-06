El kirchnerismo avanzó en el Senado con el proyecto para llevar a 25 los miembros de la Corte Suprema

Con la presencia de pocos gobernadores, el Senado de la Nación reinició el debate en comisión para avanzar con los proyectos de ley que establecen una ampliación en la cantidad de miembros de la Corte Suprema.

El eje principal de la jornada fue el debate de la norma que impulsan 16 gobernadores peronistas que propone llevar de 5 a 25 los miembros del máximo tribunal. Y, aunque el oficialismo tiene en mente llevar la discusión al recinto el próximo 14 de julio, hay malestar de parte de los senadores por la escasa presencia de mandatarios provinciales para defender la iniciativa.

Iniciado el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, sólo se hicieron presentes siete gobernadores para dar el debate. Pasadas las 14, y luego de una reunión con el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, se sentaron junto a los senadores el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, su par de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de Salta, Gustavo Sáenz, de Chaco, Jorge Capitanich, de Formosa, Gildo Insfrán, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El proyecto es impulsado por estos siete gobernadores más Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

Los senadores oficialistas buscaban la presencia de los 16 jefes de estados provinciales pero, según explicaron los propios gobernadores fue un acuerdo entre ellos la presencia de sólo siete.

“La Corte Suprema de Justicia es un tema del que no se habla en la Argentina”, comenzó el gobernador Rodríguez Saá. “La historia de la Corta es una historia de turbulencias en la historia de la Argentina. Nosotros abordamos el problema de la Corte fuera de la grieta, porque es un problema serio, tenemos que mirar al futuro y hacer algo fundacional”, señaló el gobernador.

“El proyecto de los gobernadores propone un clima de unidad nacional. También se proponen 25 miembros, uno por cada provincia, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno por la Nación Argentina, respetando la paridad de género. El Presidente de la Nación está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose y pidiéndole a los gobernadores una cuaterna donde propongan dos hombres y dos mujeres para que se pueda hacer una Corte con paridad de género a propuesta de los gobernadores”, explicó el puntano.

Por su parte, Zamora hizo referencia al nivel de actividad del Máximo Tribunal. “Tenemos una Corte adonde llegan -según informes previos a la pandemia- cerca de 15.000 causas, si tomamos 210 días hábiles que tiene el Poder Judicial implica 69 sentencias por día. ¿Es posible que una corte de 5 miembros pueda resolver todos esos casos?”.

Capitanich fue quizás el que mostró un discurso más confrontativo con los miembros del máximo tribunal ya que apuntó al rol político que entienden que cumplen los jueces. “El centralismo avanza de la mano de la injerencia corporativa, porque no hay independencia del Poder Judicial desde el punto de vista político o partidario, hay dependencia de la Corte respeto a corporaciones que promueven mecanismos de presión”.

Como viene sucediendo en varias comisiones, el encuentro con los gobernadores contó con la presencia de los senadores del interbloque del Frente de Todos y con la ausencia de sus pares de Juntos por el Cambio, que decidieron no asistir “para no convalidar” la discusión. Hasta ahora, sólo se habían limitado a no presentar oradores ni especialistas, pero en esta ocasión decidieron no asistir.

Esto lo hizo notar el jefe del interbloque oficialista, José Mayans: “Los gobernadores representan al país federal que nosotros pretendemos que Argentina sea y en eso consiste la democracia. Lamento que no esté hoy la oposición acá sentada porque se habla mucho del diálogo”.

Cambios

El tema forma parte de la agenda judicial que lleva adelante el kirchnerismo en la Cámara Alta, por eso en las últimas horas se definió un cambio entre los legisladores que conforman una de las dos comisiones en las que se discuten estos temas.

El interbloque del Frente de Todos decidió hacer un enroque y modificar la constitución de la comisión de Asuntos Constitucionales. Así dispuso la salida de las senadoras Silvia Sapag (FdT Neuquén) y Cristina López Valverde (PJ San Juan) y que sus lugares sean ocupados por José Mayans (presidente del interbloque y senador por Formosa) y Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta del interbloque y senador por Mendoza).

Con este cambio, el oficialismo se asegura un pasaje tranquilo en comisión ya que cuenta con votos para tener un dictamen de mayoría. De todas formas, el cambio es llamativo teniendo en cuenta que Sapag, del bloque de Unidad Ciudadana, es autora de un proyecto que establece una ampliación a 15 del número de jueces. Pero el punto que lo diferencia de los otros es que propone analizar los antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados, estableciendo criterios para que no exista conflictos de intereses.

El senador rionegrino Alberto Weretilnek también presentó uno que establece que la cantidad de miembros de la Corte Suprema debería ser de 16 miembros. Y Adolfo Rodríguez Saá propuso un tribunal de 9 jueces.

* Para www.infobae.com