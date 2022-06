El enojo de Ricky Martin tras la censura de “Lightyear” a un beso homosexual: “Pónganle documentales de Einstein”

Ricky Martin se sumó a la polémica de Lightyear que en aproximadamente trece paises, y el territorio palestino, fue prohibida. De no haber sido por el escándalo que hay alrededor de este tema, a la nueva película animada de Disney seguramente le hubiera ido mucho mejor en los números.

En la película podemos ver un personaje femenino con la voz de la actriz estadounidense Uzo Aduba, que besa brevemente a su pareja, también femenina en una breve escena que dura aproximadamente tres segundos.

Sin embargo, resultó demasiado para los censores en muchos países donde las leyes a menudo penalizan las relaciones entre personas de la comunidad LGTBQ+. En algunas partes del mundo árabe, miembros de la comunidad han sido arrestados y sentenciados a prisión. Algunos países lamentablemente se sostiene la pena de muerte.

A horas de que finalice el mes del orgullo LGBT, el cantante expresó su firme postura sobre el tema. Ricky Martin es uno de los cantantes puertorriqueños más populares del mundo. El artista suele compartir en sus redes imágenes y videos de su vida personal. Pero esta vez, aprovechó su cuenta de Instagram para expresar su furia contra las críticas a la película Lightyear, la precuela de Toy Story, que incluye un beso entre dos personajes mujeres.

“Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, póngales documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética”, compartió enojado, junto a una foto de Buzz, el reconocido cantante en una historia de su cuenta oficial de instagram, que es seguida por 17 millones de personas.

Las autoridades de gran parte del mundo prohibieron que la nueva película de Disney se proyecte en cines debido “a la inclusión de un breve beso entre una pareja de lesbianas”, dice un comunicado. Y Chris Evans, voz del Buzz, tampoco se quedó callado.

“Es frustrante, dijo Evans a la agencia The Associated Press, y agregó: “Se siente bien ser parte de algo que está logrando progreso social, pero es con este listón de frustración agridulce porque, al mismo tiempo, aún hay lugares que no se han puesto al día’'.

