Posible cirugía mayor tendría Atlético frente a San Martín

Desde su debut en aquel partido frente a Ferro con derrota por 1 a 0, aunque estuvo de afuera dirigiendo, Ezequiel Medrán había mantenido una postura de no realizar demasiadas modificaciones de un partido para otro. Pero, la producción de la Crema fue pésima ante Tristán Suárez en un partido donde las necesidades eran justamente de lo contrario, y lo más factible es que el domingo frente a San Martín de Tucumán el DT "patee el tablero" y modifique varias piezas. El encuentro ante el Santo tucumano será el domingo a las 18.30 en barrio Alberdi con el arbitraje de Jorge Broggi.

En la víspera el plantel entrenó en el predio Tito Bartomioli realizando trabajos tácticos que denotaron una intención en ese sentido. Un cambio ya es inamovible, por la suspensión de Julio Salvá que determinará el ingreso de Nahuel Pezzini.

Los demás serían todos tácticos: Juan Galetto volvería como lateral derecho en lugar de Federico Torres, y en la defensa ayer trabajó Jonatan Fleita por Fabricio Fontanini; en el medio campo Ayrton Portillo ingresaría por Nicolás Laméndola, mientras que Alex Luna tendría la oportunidad para moverse como un enganche saliendo Emiliano Romero. Y en la delantera podría tener su chance otra vez Gonzalo Lencina sustituyendo a Mauro Albertengo.

De ser así, acotando que este jueves a las 9.30 volverá a entrenar el equipo en el predio, solamente se mantendrían de la caída en Ezeiza, Mauro Osores, Jonás Aguirre, Facundo Soloa, Marco Borgnino y Claudio Bieler, es decir que se darían seis cambios. De todos modos, la práctica definitiva podría ser la del viernes a la tarde en el Monumental, donde quedaría un panorama más definitivo.

Otro de los datos salientes de la semana ha sido una numerosa presencia dirigencial en los entrenamientos acompañando al plantel en este difícil momento.

En materia de lesionados, cabe mencionar que Nicolás Aguirre difícilmente pueda jugar en lo que resta del campeonato dado que se resintió nuevamente de sus micro-desgarros.

El 11 ante Defensores: ayer quedó confirmado que el partido de la jornada 23 de la Primera Nacional entre Defensores de Belgrano y Atlético se jugará el lunes 11 en Buenos Aires, a las 17.35, televisado por TyC Sports.

TODA LA FECHA

Viernes 1: 19.10 Belgrano vs. Almagro, Nazareno Arasa.

Sábado 2: 14:10, Dep. Riestra vs. Nueva Chicago, Diego Ceballos; a las 15 Almirante Brown vs. Estudiantes de Río Cuarto, Mario Ejarque; 18:05 Estudiantes de Buenos Aires vs. Agropecuario, José Carreras; 19:10 All Boys vs. Quilmes, Leandro Rey Hilfer; 20:10 Chacarita vs. Brown de Adrogué, Pablo Giménez.

Domingo 3: 14:45 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Héctor Paletta; 15 Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Defensores de Belgrano, Julio Barraza y San Telmo vs. Ferro Carril Oeste, Nahuel Viñas.

A las 15:30 San Martín de San Juan vs. Sacachispas, Nelson Bejas; y Flandria vs. Dep. Morón, Lucas Novelli Sanz. A las 16:00 Güemes de Santiago del Estero vs. Maipú de Mendoza, Nelson Sosa; Chaco For Ever vs. Mitre de Santiago del Estero, Nicolás Ramírez; y Santamarina de Tandil vs. Tristán Suárez, Ramiro López; a las 17 Atlanta vs. Instituto, Yamil Possi; a las 18:30 Atlético de Rafaela vs. San Martín de Tucumán, Jorge Broggi.

Lunes 4: a las 15:00 Villa Dálmine vs. Alvarado de Mar del Plata, Rodrigo Rivero y Gimnasia de Jujuy vs. Dep. Madryn, Andrés Gariano. Libre: Temperley

Fuente: diariolaopinion.com.ar