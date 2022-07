El Kun Agüero estalló e insultó en pleno vivo al árbitro que dirigió el partido de Boca en Brasil

None

Retirado del fútbol por un problema cardíaco, Sergio Agüero sigue conectado con el fútbol, pero ahora desde un rol externo. Más allá de que tuvo propuestas para sumarse como colaborador a la Selección argentina, el Kun prefirió mantenerse al margen y dedicarse de lleno a generar contenido para distintas plataformas.

Entre otras actividades, Agüero suele mirar partidos de fútbol desde su casa y dar su opinión. La particularidad de sus comentarios es que muchas veces no tiene filtro. Como ocurrió en las últimas horas, mientras analizaba el penal que le dieron a Corinthians ante Boca, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Disparo que finalmente atajó Rossi.

“¿Pero qué hacés, árbitro?”, comenzó Agüero sobre el chileno Roberto Tobar, que sancionó penal para el equipo brasileño por una falta de Marcos Rojo, a quien también amonestó.

Al ver el resumen del partido, el Kun arremetió con todo: “Este árbitro es un forro. Ahora lo puedo decir, ya no juego más. Siempre que nos dirigió en Argentina..., es un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada. Pero es un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque le dijo de todo una vez en la Selección”.

Fuente: TN