Se suman más voces al operativo clamor que promueve una candidatura de Cristina Kirchner

El operativo “clamor” para respaldar una eventual candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las próximas elecciones de 2023 se multiplica entre los alfiles del kirchnerismo. La interna del Frente de Todos sigue crujiendo y sin vías de solución, y el sector más vinculado al Instituto Patria decidió abrazar esa posibilidad. El ex diputado nacional y abogado laboralista, Héctor Recalde, hoy sumó su voz de apoyo junto a las de otros funcionarios y dirigentes, luego de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, deslizara explícitamente el impulso de la candidatura de su jefa política.

“Confieso mi parcialidad. Cristina es la mejor conductora que tiene el país”, remarcó hoy Héctor Recalde en declaraciones a Radio Provincia. “Cristina nunca va a dejar de ‘jugar’ y participar” en los comicios, completó.

El letrado y padre del senador nacional Mariano Recalde, presidente del PJ y dirigente de La Cámpora, remarcó que “hay diferencias objetivas” dentro del Frente de Todos, y sostuvo: “Reivindico lo que dijo Cristina Fernández: ‘La unidad no está en juego’”. Sin embargo, planteó que la coalición oficialista no es de un “un solo signo”, en tono de reproche hacia el tipo de conducción que encabeza el presidente Alberto Fernández.

En las últimas semanas, se incrementaron las voces desde el kirchnerismo que reclaman y se pronuncian a favor de que la vicepresidenta intervenga con una nueva candidatura en el año 2023 ante una eventual PASO del Frente de Todos.

En las últimas horas, el ministro bonaerense Andrés “el Cuervo” Larroque volvió postular a Cristina como candidata a presidenta en las próximas elecciones, al argumentar que es “la única que todavía es creíble y que está dispuesta a enfrentar el poder”. “Hay que ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva de esperanza, y la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina”, expuso, tras señalar que “la fase moderada está agotada” dado que el Gobierno no continúo el camino trazado en la campaña de 2019, lo que generó decepción “de la gente y la militancia”.

En ese coro de opiniones, se anotó también el intendente de Ensenada, Mario Secco, quién el próximo sábado será el anfitrión del acto en el que Cristina Kirchner disertará en el marco del homenaje del Frente de Todos a 48 años del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. “A mí me encantaría que Cristina sea candidata, pero no creo. Está por encima de todo eso, ella pone presidentes; no lo digo yo, lo dice ella que lo puso a Alberto”, sostuvo este jueves el jefe comunal en diálogo con la AM 530.

Días atrás, otros dirigentes del Frente de Todos cercanos al kirchnerismo se expresaron con la misma tesitura. La senadora provincial, Teresa García, también opinó que le “gustaría que Cristina sea candidata”, aunque reconoció que esta “ha dicho en varias oportunidades que no es momento de candidaturas”. En cualquier caso, en sintonía con Héctor Recalde, consideró que la líder de la coalición gobernante será “la gran decidora” en los comicios de 2023 porque “es la dirigente más importante” que tiene el país.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se pronunció también esta semana a favor de una eventual postulación de Cristina Kirchner porque la “gente la quiere” y “genera expectativa porque cumple”. “Cristina es la única que puede ser candidata, aunque siempre hay alguien escondido que puede ser la sorpresa”, reconoció.

“Hay mucha gente muy capa y que sabe mucho, como Axel Kicillof que es un capo, aunque prefiero que se quede en la provincia de Buenos Aires. No me gustaría que lo saquen de ahí, todavía le falta mucho para terminar con lo que él quiere hacer”, opinó de Bonafini sobre la interna del Frente de Todos.

En cualquier caso, la dirigencia kirchnerista reconocen y hablan abiertamente del deseo electoral de que Cristina Kirchner vuelva a ocupar un rol de centralidad en los comicios presidenciales. La ola de triunfos de izquierda en la región, como la del ex activista estudiantil millenial de Gabriel Boric, en Chile, y la victoria de Gustavo Petro en Colombia, refuerzan la idea de que se acabó la etapa “moderada” con la que se diseñó el Frente de Todos. Y Cristina Kirchner puede ser la principal figura que impulse un nuevo giro por fuera del centro.

