El impacto en la industria de Santa Fe de la prohibición de importar

El impacto provocado por la crisis de falta de dólares en las finanzas del BCRA provocó que la entidad promulgue una serie de normas destinadas a resguardar la salida de divisas ante la creciente necesidad para importar combustible. Por esto, se impusieron restricciones a las importaciones de bienes y servicios para aquellas empresas que importan insumos del exterior bajo Licencia No Automática, estando vigentes por un trimestre.

En la letra chica de la resolución firmada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se indica que las empresas comenzarán a facturar en base a un dólar de $ 150 (esto es $ 20 por encima del oficial), con una financiación de importaciones con crédito a 180 días para acceder a las divisas del BCRA, aunque los casos son pormenorizados y variados, con diferencias reglamentarias en la aplicación en empresas y pymes.

Mirada desde provincia

Claudio Mossuz, secretario de Industria de la provincia de Santa Fe, se manifestó sobre los problemas para importar insumos destinados a la producción en empresas y pymes santafesinas: "Hay una situación muy heterogénea. Con la directiva del Banco Central que implementa cierto porcentaje sobre la compra de 2020 y otro sobre la compra de 2021, hay empresas que por suerte han crecido en su producción de una forma importante y ese porcentaje que les otorgan de plus no les alcanza".

A su vez, el secretario de Industria sostuvo que "en otros casos sucede que hay insumos que se han incrementado a valor dólar internacional en un porcentaje muy alto, generando que lo que consumían las empresas antes que costaba 100 ahora les cuesta 150 o 170, y obviamente esa cantidad de dólares en función del porcentaje que te decía antes no les alcanza".

Estas medidas dispuestas por la escasez de reservas aún están bajo análisis de empresas, importadores y bancos en cuanto a su alcance. Una de ellas establece un tope para acceder a los dólares del BCRA. Las empresas que superen el 5% de lo que importaron en 2021, tendrán que endeudarse a 180 días por su propia cuenta. Quedan exceptuadas de financiar sus importaciones las pymes que no superen un 15% más que en 2021, con tope en un millón de dólares.

Récord de importaciones

"La restricción interna y externa está, hay problemas logísticos, no hay contenedores, parte de China transita todavía los efectos de la pandemia y hay productos que no se consiguen, no se disponen o si están son carísimos. En algunos casos es complejo, pero pese a todo siempre vemos el vaso medio lleno y vemos que estas tensiones difíciles de gestionar son producto de una producción creciente, una evolución, preferimos esto antes que una industria parada", continuó Mossuz.

Consultado por los sectores mas golpeados por la medida y sus causas el funcionario provincial indicó que "no es una única causa, son diferentes situaciones". Y agregó: "Siempre la intención es que la producción no pare y cuando han habido problemas se pudieron ir solucionando".

En relación a la dualidad que se manifiesta entre exportaciones e importaciones, Santa Fe se posicionó como la provincia mas superavitaria del país en el último informe de la Celag, aunque esto trae como contrapartida la demanda de insumos importados que significan un egreso de divisas.

En relación a esto, Mossuz indicó: "El incremento de las exportaciones de manufactura y origen industrial que ha habido en el 2021 y en el primer trimestre de 2022 ha sido muy importante. Por supuesto, todo el desarrollo industrial de esas exportaciones que lidera Santa Fe a nivel nacional tiene su correlato en la cantidad de insumos que lamentablemente debemos importar. Hubo récord de exportaciones y récord de importaciones. Los valores de importación han sido muy importantes en este primer cuatrimestre de 2022 pero se vio reflejado en las exportaciones".

Malestar en la industria

La postura del gobierno de la provincia no fue la misma que la pata empresaria santafesina. En diálogo con este medio, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (Uisf), Alejandro Taborda, planteó que el problema referido a la dificultad para importar insumos necesarios para la producción eclipsará al originado por la faltante de insumos por la crisis del gasoil y el paro de transportistas.

"Las últimas resoluciones del BCRA también sin dudas van a afectar el normal funcionamiento del sector privado. Veremos en los próximos días cómo se va manteniendo la actividad", manifestó Taborda en relación al cepo de importaciones.

"Estamos viviendo momentos muy complicados. Es una lástima por la actividad que estaba mostrando el sector industrial, con una recuperación importante en 2021 y 2022, incluso superando el nivel de actividad de 2017 y 2018. En primer lugar el problema referido a la escalada de los precios internacionales, los problemas de combustible internos, vemos que son problemas que sin dudas van a afectar al sector productivo", aseguró.

A su vez, los planteos de las empresas santafesinas brotaron también desde Rosario, donde alertaron que se está poniendo en riesgo garantizar la producción y las fuentes de trabajo con la medida adoptada por Nación. “Si nos limitan las importaciones no vamos a poder producir”, subrayó el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, Roberto Lenzi, en el marco de un escenario donde ya hay “faltantes en varios insumos” y de un sector que “recuperó los niveles de venta de prepandemia”.

