El biodiésel de Santa Fe le ahorraría más de 200 millones de dólares al país

El presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz, en diálogo con Todo en UNO en UNO 106.3 contó que hace varios meses ven venir esta faltante de gasoil y que el aumento del corte del biodiésel es la gran solución al problema.

"Nosotros venimos trabajando en pos del sector hace más de tres años" arrancó señalando Kusznierz y dio a conocer que la Ley 26.093 venció en mayo de 2021 y antes de que caducara, desde la cámara venían reclamando que la misma sea prorrogada, ya que consideraban que no había una norma superadora.

Sobre este tema, el presidente detalló que "la ley no solo no se prorrogó sino que se creó una nueva Ley 27.640, donde se redujo notoriamente el corte obligatorio de biodiésel a los combustibles fósiles en un 50%".

De acuerdo a lo que informó el entrevistado a este problema se le sumó el hecho de que sus plantas ya venían "golpeadas" de la gestión anterior porque es potestad de la Secretaría de Energía la regulación de precios y la asignación de cupos.

"Durante el gobierno de Macri estuvimos trabajando sin precios un montón de tiempo y obviamente las petroleras con el lobby fuerte que hacen directamente no estaban comprando a pesar de que la ley las obligaba", apuntó Marcelo Kusnierz.

El titular reveló que la provincia de Santa Fe concentra el 80% de la producción de biocombustibles de toda la Argentina y que acá se ubican las grandes productoras cuya producción está destinada al mercado externo. "Tenemos 18 plantas pymes que son las que proveen al corte obligatorio en las mezclas con los combustibles fósiles", precisó.

El presidente de la cámara manifestó que su lucha no es reciente. "Por una cuestión de supervivencia una planta no puede funcionar al 40%, trabajando diez días del mes y cerrando los otros veinte, como muchas de las plantas venían haciendo, tratando de hacer un esfuerzo enorme para mantener la planta de personal, para evitar suspensiones, despidos", declaró.

Y añadió: "Un planta parada se rompe, porque nuestras plantas están pensadas para una producción continua. Entonces vos cada vez que la prendés se genera un montón de inconvenientes".

Ante la consulta de Fabián Acosta de hasta cuánto podrían producir si se ampliaran los cupos de producción y qué impacto habría en el país, Kusznierz respondió: "Nosotros hablamos de una triple ventaja, de una ecuación de ganar ganar. Por un lado industrializamos la ruralidad, agregamos valor a la cadena sojera. Por el otro lado hay un importante ahorro de divisas porque al no importar gasoil y remplazarlo con biocombustibles, estamos hablando de 150 toneladas de gasoil que se remplazarían estos dos meses con bio, eso produce un ahorro de divisas de aproximadamente más de 200 millones de dólares".

A su vez reveló que en época de escasez ellos aportarían porque eso se paga en pesos. Y sobre los grandes beneficios de su producción recordó que es una energía amigable con el medio ambiente: "El biocombustible ahorra el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando vos lo mezclás".

El organismo hace tiempo se viene preparando para esta faltante: "Ya desde el mes de febrero vislumbrábamos que iba a haber una escasez de gasoil por las condiciones del contexto, por la guerra que cambió notoriamente las relaciones económicas, además de que la materia energética argentina tenía aparte un déficit. Entonces empezamos a trabajar con cadenas empresarias, con la Unión Industrial de Santa Fe". El titular también considera que la cámara educó a la población y explicó cuál es su tarea.

Para cerrar, Kusznierz comunicó que ellos no quieren ser una solución por estos dos meses, quieren que la medida se prolonguen en el tiempo y se mantenga la disposición con las cuestiones que tienen que ver con el sector de biocombustibles en Santa Fe.

