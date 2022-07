María Eugenia Vidal denunció que Axel Kicillof le perdonó una millonaria multa a Baradel

La disputa en la Provincia de Buenos Aires continúa. La gestión de María Eugenia Vidal es muy cuestionada por el oficialismo, sobre todo en el ámbito educativo donde denunciaron menos cantidad de escuelas, en mal estado y con presupuesto más bajo. Sin embargo, ahora las críticas le volvieron al gobernador Axel Kicillof que fue denunciado por la dirigente.

Realmente la ex gobernadora cargó contra Roberto Baradel, Secretario general de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). El representante social es el encargado de encabezar los paros docentes y sobre ello puso el foco la funcionaria de Juntos por el Cambio, quien en A24 comparó las situaciones.

«Baradel me hizo 60 paros, a Kicilof 0. Un paro fue porque los sueldos se depositaban a las 10 de la mañana y se depositaron a las 12. Después con la CTA en contra del FMI y el ajuste de tarifas, después que la CGT hizo paro, otro fue en solidaridad con docentes de Chubut y corrientes, todas cosas que nada tenían que ver con la Provincia de Buenos Aires«, disparó.

A raíz de esto, María Eugenia Vidal denunció que «ese es Baradel, el socio de Kicillof que en agradecimiento de su silencio por dos años de escuelas cerradas le perdonó la multa de 600 millones de pesos por no acatar la conciliación obligatoria«. En este mismo sentido, explicó que «convocaron a un paro de 72 horas después de las vacaciones de invierno y llamamos a conciliación obligatoria, no acataron eso. Aplicamos la multa, fueron a la justicia que no les dio la razón».

La multa de María Eugenia Vial que perdonó Kicillof

Se trata de exactamente $659 millones de pesos de multa que aplicaron en 2018 cuando luego del periodo de receso hayan dictado paro. Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, llamó a conciliación obligatoria pero no acataron la medida y allí comenzó una disputa legal para resolver esta cuestión. Finalmente este monto quedó adeudado pero ahora Kicillof lo perdonó.

«Hicimos una presentación judicial con la que logramos evitar que se nos aplique esa multa, que a valores de hoy superaría los 3.000 millones de pesos. Es una muy buena noticia que haya un Gobierno que respeta a las organizaciones sindicales, dialoga, y no intenta destruirlas, como intentaba hacer Vidal», comentó Baradel según Télam al enterarse de la noticia.

