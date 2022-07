Por qué para Domingo Cavallo las nuevas medidas del Gobierno, lejos de ayudar, agravarán aún más la situación social

A través de su blog personal, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió que las nuevas medidas del Gobierno, lejos de ayudar, agravarán aún más la situación social.

"El Presidente Fernández habla de ¨crecimiento vigoroso¨ y el Ministro Guzmán de avances hacia la estabilización. Pero arrinconados por las declaraciones de la Vicepresidenta, adoptan decisiones que acentúan el riesgo estanflacionario", arranca Cavallo en su último posteo en su blog personal.

"Para pensar en estabilizar, primero habrá que acumular reservas suficientes. Sugerí una metodología que, si se hubiera aplicado desde la introducción del control de cambios, podrían haberse acumulado reservas por 15 mil millones de dólares. También estimé que, si se aplicara esa metodología a partir de junio, se podría cumplir con la meta de acumulación de reservas establecida en el acuerdo con el FMI", detalló Cavallo

"Lamentablemente, el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central, en lugar de aplicar esa metodología, que es la que recomendaría cualquier economista que entiende el funcionamiento de los mercados y valora la libertad y la transparencia, decidieron adoptar la sugerencia de la Vicepresidenta al hablar de ¨festival de importaciones¨", agregó el ex ministro.

Qué piensa Cavallo de las nuevas medidas económicas

"Trabar las importaciones en un momento como este, es la manera más efectiva de entorpecer la reactivación de la economía y agravar la inflación, es decir, de acentuar el clima estanflacionario", advirtió Cavallo.

"No me sorprende que la Vicepresidente sugiera ese tipo de medidas, porque son las que adoptarían sus asesores, especialmente Axel Kicillof, si estuviera en sus manos el manejo de la economía. Este tipo de economistas siempre buscan la explicación de los problemas en la actitud de los empresarios y productores y encuentran como solución, el imponer cada vez más controles que dificultan su actividad productiva y los obligan al lobby y a la demanda de tratamientos especiales", agregó.

"Lo que si me sorprende es que el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central no adviertan que es posible acumular reservas sin entorpecer el comercio exterior. Sólo tienen que habilitar un mercado libre de cambios para todas las transacciones que no están obligadas o no pueden cursarse por el mercado comercial controlado. Es lo que se denomina un sistema de cambio dual o desdoblado. El Banco Central sólo intervendría (seguramente comprando en términos netos) en el mercado comercial y dejaría que el mercado libre se equilibre sin su intervención", sostuvo Cavallo en su último posteo.

"Con este tipo de organización del mercado cambiario, el Banco Central no debería vender divisas para atesoramiento, ni para viajes y turismo ni para pagos y transferencias financieras, salvo las obligaciones del sector privado por pagos diferidos de importaciones. Todas estas demandas deberían ser derivadas al mercado libre en el que simétricamente ingresarían los dólares del des atesoramiento del sector privado, los dólares que traigan los turistas, los préstamos financieros que pueda conseguir el sector privado, las inversiones directas y todo otro tipo de ingresos de dólares", concluyó Cavallo.

Qué medidas propone Cavallo contra la falta de divisas

Cavallo, en su análisis, tras reseñar que en el programa negociado con el FMI se acordó una meta de acumulación de reservas de u$s 15.000 millones, dijo que hay tres alternativas para administrar el mercado de cambios.

1. El control de cambios: "La sola continuidad del control de cambios como ha venido manejándose hasta ahora no permitirán alcanzar esa meta, sobre todo porque difícilmente en 2022, 2023 y 2024 se logren superávits comerciales tan altos como el de 2021, que ascendió a u$s 15.000 millones", descartó Cavallo.

2. Salto devaluatorio oficial para aumentar el saldo de la balanza comercial: Quienes propugnan esta salida -dijo- señalan que entre 2017 y 2019, cuando el tipo de cambio pasó de un promedio anual de $ 17 por dólar en 2017 a $ 50 en 2019, el saldo pasó de u$s 4000 millones a u$s 23.000 millones en 2019.

Pero acotó que mientras las exportaciones se mantuvieron constantes entre 2017 y 2019 (u$s 55.000 millones en promedio), las importaciones cayeron violentamente, por la fuerte recesión de 2018 y 2019, cuando el PBI cayó 2,6% en 2018 y 2,1% en 2019.

"Es probable que ni el actual gobierno en el año y medio que le queda de gestión ni el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023 estarán dispuestos a decidir un saldo devaluatorio que provoque una fuerte recesión".

3. Eliminación de los controles: recordó Cavallo que, con el levantamiento de los controles que realizó Mauricio Macri en 2015 al llegar al Gobierno, aumentaron las reservas "más que por ingreso de divisas comerciales relacionadas con la devaluación, por una masiva entrada de capitales financieros de corto plazo a través de operaciones de carry trade, alentadas por el Banco Central mediante la emisión de Lebac con altas tasas de interés positivas".

"Esa forma de alentar la acumulación de reservas probó no ser sostenible, tan pronto como quienes habían ingresado esos capitales comenzaron a temer que se produjera otra fuerte devaluación", aseguró Cavallo.

Con información de www.iprofesional.com