Guillermo Moreno, picante: pidió tomar una medida como en el 2002 "cuando Argentina no tenía presidente"

La renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía dejó mal parado al presidente Alberto Fernández, cada vez más cercado por la interna en el oficialismo y la falta de resultados. Al respecto, el dirigente peronista Guillermo Moreno pidió que el Congreso de la Nación intervenga como lo hizo tras el estallido político– social de 2001. "La política tiene que resolver qué es lo mejor para el país, y lo mejor es una Asamblea Legislativa", dijo.

Como férreo crítico del Frente de Todos, Moreno esta vez volvió a ir más allá y sostuvo que la salida de la crisis del Gobierno se debe resolver como hace 21 años atrás, cuando la renuncia del por entonces presidente Fernando de la Rúa (y la sucesión de 4 mandatarios interinos en una semana) derivó en que diputados y senadores acaben votando conjuntamente a un sucesor, que terminó siendo Eduardo Duhalde.

"¿Cómo va a ser golpista?", reaccionó Moreno frente a los reparos de la iniciativa en Crónica TV. "Hemos elegido al presidente Duhalde en una Asamblea Legislativa y nadie habla de un golpe", recordó y defendió su propuesta: "Es una ley constitucional". Añadió, por otro lado, que el Estado debe "reconstruir la relación con el sector privado" y que la coalición de gobierno no tiene la fortaleza y la confianza necesaria "ni afuera, ni adentro".

Moreno, en paralelo, se mostró en contra de una hipotética asunción de Cristina Kirchner ante una renuncia de Alberto Fernández a la presidencia. "Digo que no, porque Cristina no tiene la posibilidad siquiera de hacer un gabinete", cuestionó quien fuera el exsecretario de Comercio Interior durante el primer mandato y la mitad del segundo de la ahora vicepresidenta, sobre la que ha sido muy crítico en los últimos tiempos.

Una economía en jaque

Tras la salida de Guzmán, el ex funcionario (también durante el mandato de Néstor Kirchner) aseguró que la crisis económica hoy no tiene piso. Según su visión, la relación entre el poder Ejecutivo y el sector privado "está absolutamente terminada". Además, habló de un oficialismo sin rumbo que hizo un "mamarracho" durante la última semana y anticipó que habrá "efectos graves" en el comercio y la producción.

"Después de lo que hizo esta semana, este Gobierno perdió la posibilidad de tener una relación lógica con el sector privado", manifestó en declaraciones a Crónica TV. Y disparó: "Por eso, lo mejor para el país es que empecemos de vuelta en una Asamblea Legislativa, dentro de la ley y el orden".

Como parte de un agudo diagnóstico, Moreno agregó que los empresarios "ya no creen" y afirmó que "no hay más código" en su trato con el Estado. Expresó que "ya no hay precios de referencia en la economía" y criticó que haya "diez tipos de cambio".

Por último, dejó trascender que el dólar blue puede escalar a $270 o $280 e hizo una salvedad sobre la famosa frase del "el uso de la lapicera" que Cristina le pidió a Alberto para gobernar. "No es un problema de lapicera, si no entendemos el problema real. Hay que entender la lógica con el sector privado", concluyó.

