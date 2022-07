Marley confirmó que será papá por segunda vez: "Mirko tendrá una hermanita"

Su tono es tranquilo y distendido, en contraste con la intensidad de sus días como padre de un niño “inquieto” y con su exitoso trabajo. Marley (52) termina de grabar “La Voz Argentina” en Telefe, el programa má s v i s t o d e l p r ime t ime , y, mientras Mirko (4) descansa a pocos metros, cuenta que le gusta que su hijo ya entienda lo que hace su papá y vaya tomando sus propias decisiones.

“A veces me pregunta a dónde voy y me acompaña al estudio. Tiene una veta histriónica, por momentos me pide que lo grabe para TikTok y borra los videos que no le parecen divertidos: me dice que tienen que ser graciosos los que suba a las redes... Cuando era chico quería ser policía y bombero, ahora le gusta que lo filmen. Indudablemente el medio le resulta familiar y quizás se dedique a esto pero yo sólo dejo que se divierta”, asegura Marley que ya inició el proceso para agrandar la familia.

“Antes de contactarme con el mismo lugar en Estados Unidos donde nació Mirko, le pregunté si quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí ya que en su escuela muchos de sus compañeros ya tenían hermanos. Pero no hablamos mucho más porque tampoco quiero darle más información ni generarle demasiadas expectativas hasta que suceda. Obviamente que si todo afortunadamente marcha bien, Mirko tendrá un hermanito/a y me encantaría que él participe en la elección del nombre. Por eso, luego le iré contando más detalles. Yo sí ya fui haciendo una lista de nombres de mujer y varón. Me gusta Milenka, que significa ‘mi pequeña’ en idioma ruso pero todavía nada está definido”, confiesa Marley ya en Buenos Aires tras pasar unos días de relax junto a su hijo en el norte e interior del país.

“Fuimos a Posadas, Misiones, donde grabé un comercial de la provincia y aprovechamos a descansar. Paramos en el Gran Meliá Iguazú, paseamos en bote y recorrimos los lindos paisajes de San Ignacio y Santa Ana. Después estuvimos en el nuevo centro de esquí boutique El Azufre, en Malargüe, Mendoza. La pasamos muy bien juntos: Mirko tuvo una profesora de esquí y le encantó. Es un niño sociable, súper dulce y cariñoso: siempre quiere dormir conmigo y después lo tengo que llevar a su cama. Cuando se ríe y tienta lo veo igual a mí. Pero tiene mucha más memoria que yo: apenas escucha algo, lo retiene. Va a un colegio trilingüe, donde aprende alemán, inglés y español. Cuando vayamos en breve a Europa de vacaciones y también cuando viajemos a cubrir el Mundial de Qatar, Mirko tendrá clases online”, agrega quien a su vez está con la preproducción de “The Challenge”, un reality show de competencias que conducirá para Telefe y MTV Latinoamérica.

—Ahora que su heredero es más grande, ¿Qué relación tiene con su madrina Susana Giménez y con Felipe, el hijo de Florencia Peña?

— Con su madrina Susana se comunica seguido. Ella no está mucho en Argentina pero hace poco vino y hablaron. Siempre me pregunta por él y está sorprendida con sus videos: ¡Dice que está demasiado estimulado! Tienen una linda relación, se quieren mucho. Y con Felipe se ven cada tanto y, por momentos, se llevan bien y, por otros, horrible. A veces chocan porque los dos tienen una personalidad fuerte. Pero cuando crezcan se van a llevar mejor. Estuvimos trabajando mucho con “Flor”,

por eso, tampoco pudimos juntarlos tanto pero ahora ya quedamos para que se vean más seguido.



—Dijo que le habla a Mirko sobre sus orígenes cuando le pregunta…

—Sí, tiene un libro sobre distintos tipos de familia posibles y muchas veces a la noche me pide que le lea sobre la suya monoparental en ese libro que le regalé. Creo que es para reforzar dentro de él que hay distintos tipos de familia y que una de esas le pertenece. Está bueno hablar con los chicos sobre lo que sucede en la realidad a través de historias: de un nene que tiene dos papás o dos mamás, otro que tiene un papá o una mamá u otro que fue adoptado. Siempre le daré todos los datos que me pida sobre su vida.

—¿En qué momento preciso se encuentra el proceso que comenzó para la llegada de la hermanita o hermanito de Mirko?

—Hay dos etapas: una donde surgen los embriones y otra donde aparece la mamá subrogante y hay embarazo. Ahora no hay todavía embarazo, solo están los embriones, que a diferencia de lo que pasó con Mirko, donde salió uno, acá se originaron muchos. Por eso, hay más posibilidades. Estamos buscando una nueva mamá subrogante ya que la mujer que tuvo a Mirko tenía problemas de presión y hace poco fue nuevamente madre. Ella tuvo dos hijos. Después llegó

Mirko, quien nació de emergencia tres semanas antes por ese problema de salud de ella. Por entonces estaba en riesgo su vida, por eso, Mirko llegó antes de lo previsto. Una vez que aparezca la mamá subrogante habrá embarazo y también se conocerá el sexo. A mí me encantaría que sea nena y me imagino produciéndola, con trencitas, aunque no sepa ni peinarme... ¡ja ja ja! Sueño con darle una hermana a Mirko. Una vez que aparezca la mamá subrogante, me hacen los estudios clínicos y ahí nos reúnen para que nos conozcamos. Hace poco tuve de vuelta una charla con psicólogos: ellos tienen muchos profesionales que te acompañan durante todo el proceso. No es automático. A uno siempre le informan que el período es largo y que hay que tener paciencia. No es que uno va al shopping, pide un niño y se lo dan.

—¿Hoy le pone más límites a Mirko?

—Sí, le pongo más límites porque me doy cuenta de que él está muy atento a mi actitud, así trato de que no abuse de mis permisos. Igual se porta bien... En el jardín a veces agarra de la mano a alguna chica más que a otra pero todavía no empezó a noviar.



—¿Cómo se lleva usted con el paso del tiempo?

—Bien. A nivel físico, me hago tratamientos: por ejemplo, plasma en el pelo y en la cara. Me haría más pero a veces el tiempo no me alcanza por los viajes. Trato de equilibrar entre una buena alimentación y la gimnasia. Ahora estoy haciendo clases de pilates reformer online: tengo una máquina en casa y lo hago con una profesora que me va guiando por internet.



—¿Cómo definiría su presente?

—Estoy en un momento de mucha felicidad, donde me encanta la vida que construí con Mirko, nuestra relación y el proyecto de que se integre una persona más a nuestra familia. Ojalá sea una niña porque me dijeron que es diferente la crianza y me genera todo un hermoso desafío para aprender cosas nuevas.

