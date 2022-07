Grabois le hizo un pedido a Batakis y explicó por qué no felicita a la nueva ministra

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se refirió en sus redes sociales a la designación de la economista Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, en reemplazo de Martín Guzmán.

"Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!", publicó Grabois en su cuenta de Twitter evocando las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El sábado, durante un acto que encabezó en Ensenada, la Vicepresidenta reclamó "comenzar a discutir" la implementación de "un ingreso universal básico".

Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "hay un deporte nacional" de hacerle decir "cosas que no dice", y negó que esté a favor de eliminar los planes sociales, al retomar la línea del discurso que pronuncia días atrás durante el plenario de la CTA, donde pidió una fiscalización de las asistencia social para evitar la tercerización.

"Hay un deporte de hacerme decir cosas que no digo. Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales. Recuerden que fue nuestro gobierno el que implementó la Asignación Universal por Hijo (AUH)", señaló Cristina Fernández de Kirchner.

