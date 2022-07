«Está haciendo un golpe de Estado en cuotas»: el fuerte análisis de Alfonso Prat Gay sobre la economía y política argentina

Alfonso Prat Gay planteó un análisis de la nueva titular del Palacio de Hacienda y cómo observa los primeros días de la economía argentina después de la renuncia de Martín Guzmán. Pese a la modificación obligada dentro del Gabinete, el ex ministro de Mauricio Macri cargó contra Cristina Kirchner. Sostuvo que la Vicepresidenta «hace un golpe de Estado en cuotas».

Uno de los que manejó la finanzas durante el macrismo, Prat Gay, se decidió a dar su punto de vista económico. El especialista adelantó que este lunes no será catastrófico: «Una que va a tener a favor (Silvina Batakis) la nueva ministra es que el lunes está cerrado Estados Unidos. Entonces, el contado con liquidación no va a tener prácticamente volumen«, explicó el economista.

Sin embargo y pese a que el lunes no pareció ser un día como para preocuparse, el ex ministro puntualizó en lo que pueda acontecer el segundo día de la semana: «El test va a ser más el martes que el lunes. Aunque el lunes el foco va a estar puesto en la deuda en pesos”, expresó. En el mismo sentido alertó que «los pesos queman» y que tiene el rumor de que «se van a terminar las cuotas sin interés en los bancos«.

Cuando ya no quedaron más escenario posibles sobre la economía, Alfonto Prat Gay se encargó de embestir a Cristina Kirchner y responsabilizarla de lo que está sucediendo en el país: “Evidentemente Cristina Kirchner no solo echó al ministro de Economía sino que, además, puso a la reemplazante. No hay ninguna duda de que la que gobierna es Cristina Kirchner», indicó en LN+ en el programa de José Del Río.

“Cristina cada vez que habla le saca un ministro y le pone el reemplazante. Parece hace siglos que se fue Kulfas, ex ministro de Producción, y lo pusieron a Daniel Scioli. Y mientras tanto el Presidente sigue sin hablar, sin expedirse sobre lo ocurrido”, añadió el ex titular del Palacio de Hacienda. Finalmente Alfonso Prat Gay no se guardó nada y aseveró que «Cristina quiere hacer un golpe de Estado en cuotas».

Con información de www.elintransigente.com