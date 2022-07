Jorge Lanata: “Está todo dado para que se vaya todo a la mierda en términos económicos”

Jorge Lanata analizó la situación que atraviesa la Argentina, luego de la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, la asunción de Silvina Batakis en su reemplazo y en medio de la interna que protagonizan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Los meses que vienen van a ser difíciles, esté Mandrake, Batakis o quien carajo esté, porque está todo dado para que se vaya todo a la mierda en términos económicos”, afirmó con crudeza el periodista.

“Esto va a pasar, no es que me parece a mí... Que la inflación se pueda disparar arriba del 100%, el dólar está 280 hoy y se puede ir a 300... Igual ese no es un indicador de la economía, porque el problema es que no se está haciendo el gasoducto en el sur, nadie está invirtiendo en la Argentina. Es decir, los problemas de la Argentina son serios y un año y medio es mucho tiempo para que no sepamos qué hacer”, agregó, en alusión al tiempo de mandato que le queda al actual Gobierno.

Asimismo, Lanata consideró que la vicepresidenta “se arrepiente de haber elegido” a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial en 2019. “Cristina se ha equivocado mucho eligiendo candidatos. Eligió a Cobos, a Boudou, a Aníbal Fernández y después eligió a Alberto. Es buena como política, pero es mala eligiendo candidatos. Y de hecho hoy ella no tiene herederos y ese es su principal problema hoy”, opinó en una entrevista cedida a Viviana Canosa para su programa en el canal A24.

“Ella se arrepiente de haberlo elegido a Alberto y quiere desmarcarse de esto. Pensaba que lo podía manejar. Alberto nunca fue un político brillante. En la época de Néstor el político brillante era Néstor, él era un secretario por decirlo de algún modo. Cristina lo elige porque piensa que va a manejar a un secretario, pero en un momento se rebeló. Bastante tardó en rebelarse”, completó Lanata.

En relación a lo sucedido este domingo, con la definición de la sucesora de Guzmán cerca de las 10 de la noche, remarcó: “Lo que todos sabíamos que pasaba le quedó claro a la gente. El poder quedó desnudo. Lo que se ve es lo que hay. ¿Qué es lo que se ve? Un presidente completamente sin poder, Cristina decidiendo el rumbo del gobierno, poniendo la ministra de Economía nueva y un país en vilo por una cosa que parece de chicos cuando vos lo ves. O sea, ‘la llamo’, ‘no, no la llamo’, ‘que me llame ella’, parecen chicos de 10 años. Y esto que te digo duró ayer seis horas. Estela Carlotto tuvo que hablar con el Presidente para decirle que la llamara con el argumento de ‘las Abuelas hablamos con represores, ¿cómo vos no vas a hablar con Cristina?’. Es todo increíble”.

A su vez, el periodista indicó que lo único que serviría es “un acuerdo entre Alberto y Cristina”, aunque aclaró que es más un deseo que una creencia de que pudiera suceder: “Yo creo que no va a pasar, pero es lo que quiero, porque si no no llega ninguno de los dos al final. Esto no le sirve a nadie. También es verdad que piensan muy distinto. ¿Cómo hacés un acuerdo entre un tipo que acordó con el Fondo y una mina que lo quiere romper, uno que quiere que vengan inversiones y una que quiere que controle todo el Estado? El problema está en el origen, no se tendrían que haber juntado. Pero también es verdad que si no perdían la elección. Es cierto que el peronismo siempre se putea pero al final se une, pero ahora a lo mejor estamos en una excepción”.

“La Asamblea Legislativa también puede pasar, pero es lo peor que nos puede pasar. Los presidentes tienen que terminar. Tenemos que aprender en la Argentina que los presidentes tienen que terminar. Que llegue como llegue, con la lengua afuera, pero que llegue”, añadió Lanata.

Finalmente, con respecto a los comicios presidenciales del año que viene, vaticinó: “Falta mucho para la elección, parece que no pero falta un año y pico. Sigo pensando que Cristina se presenta y sigo pensando que Macri se presenta. A lo mejor es para que esa dicotomía termine de una vez y den paso a otra generación, a otra gente”.

Y concluyó: “Creo que finalmente va a haber una elección en la cual se divida en tres y no en dos. A mí me parece que va a haber una elección del 30-30-30 o del veinti pico, que nadie va a sacar el 40 y algo. Y en un balotaje hay que ver quién tercia. ¿Terciará Milei? ¿Saldrá alguien nuevo de acá a la elección? Yo creo que exponerse es un error. De hecho, fue uno de los errores que cometió en un momento Larreta y por el cual después se cayó la boca. Porque la carrera es larga. No podés estar dos años hablando, en alguna metés la pata”.

Fuente: Infobae