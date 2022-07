"Este es el equipo que me representa", destacó Medrán

None

Con una imagen que denotaba una dosis de satisfacción mesurada por lo que fue el rendimiento de su equipo durante buena parte del partido ante San Martín, el entrenador Ezequiel Medrán expuso sus sensaciones en la conferencia de prensa, donde se hizo hincapié en el vaso medio lleno del punto sumado ante el segundo del campeonato, por sobre una nueva oportunidad que no se concretó para cortar la racha sin victorias, que alcanza a doce presentaciones.

"El balance es positivo, pero con la amargura de no sumar de a tres por el esfuerzo que se hizo. El equipo trabajó bien este partido, después de habernos preparado muy bien en la semana. Hoy Atlético mostró rebeldía desde lo futbolístico, fuimos superiores a uno de los mejores equipos de la categoría, y por esas cosas del fútbol se sumó de a uno, pero el equipo hizo méritos para hacerlo de a tres", fueron sus primeras consideraciones.

Sobre la propuesta llevada a cabo, manifestó que "la idea era presionar los 90 minutos, hacerlo sentir incómodo a San Martín, que tiene mucho desnivel de las bandas, es un equipo donde se mantienen 7 de los 11 jugadores del año pasado. Enfrentamos a un equipo de jerarquía que se armó para pelear un ascenso, los hicimos sentir incómodos, creamos situaciones, convertimos, no le dimos lugar, tuvimos oportunidades de aumentar y no se dio. Y faltando pocos minutos tuvimos la mala fortuna que nos empaten".

Una de las frases más elocuentes de su conformismo utilizadas por el DT fue "Este es el equipo que me representa. Hoy en nuestra casa tienen que quedar tres puntos, con un equipo combativo, intenso, que muestre carácter. Veníamos con la mala sensación del partido pasado, pero pudimos revertirla. Si disputamos cada partido con esta intensidad, vamos a salir de la situación incómoda en que estamos".

Asimismo, Medrán hizo hincapié en que "esta sensación de muy poco premio genera un poco de amargura, pero es como hablamos en el vestuario, hay que seguir insistiendo, perseverando, porque si trabajás de esta manera los resultados llegan".

También analizó sobre la cuestión táctica en un partido donde la propuesta inicial por primera vez tuvo un mediocampo con un solo cinco, Soloa. Para Medrán fue relativo, "no creo que sea tema de sistema, es encontrar un equipo equilibrado en defensa y ataque. Hacemos hincapié en lo colectivo, las sociedades. En este mes y medio que llevamos en el Club uno va conociendo en profundidad a los jugadores, y eso nos permite sacar las mejores conclusiones".

