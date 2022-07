Hebe de Bonafini liquidó a Martín Guzmán por cómo se fue del Gobierno

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, liquidó a Martín Guzmán por la manera en la que se fue del Gobierno nacional. El economista anunció el último sábado su renuncia al Ministerio de Economía con un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en momentos donde la vicepresidenta Cristina Kirchner se encontraba dando un discurso en un acto por los 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón.

La situación generó desconcierto en la Casa Rosada y significó un nuevo golpe a la gestión de Alberto Fernández. Pues, en menos de un mes, el Presidente perdió a dos de sus funcionarios más cercanos. Previo a Guzmán, había partido el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en medio de acusaciones cruzadas con el kirchnerismo por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta.

En diálogo con Mediodía 750 (AM 750), la activista, sin filtro, tildó al exministro Guzmán de “traidor” y “burro”, del cual “sólo se pueden esperar patadas”. “Es de esa gente que te dice las cosas con una cara de piedra, es un traidor, un cínico”, aseveró De Bonafini, quien remarcó además que se esperaba un cambio en el rumbo económico del gobierno del Frente de Todos.

En este sentido, la referente de Derechos Humanos valoró la designación de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda. Consideró que el pueblo no le permitió a Guzmán “hacer lo que quería”. “Los pobres sabemos de cuando no nos alcanza la plata, hay funcionarios que caminan poco la calle. (En cambio) Batakis sabe, le tengo mucha fe, apostaron muy bien, le mando el abrazo de las Madres”, sostuvo De Bonafini sobre la flamante ministra.

“Estoy segura de que nos va a sorprender Batakis con lo que va a hacer”, remarcó la titular de Madres. Durante la charla, De Bonafini aprovechó para destacar la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner y las declaraciones que hizo durante el acto que encabezó en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el mismo sábado que Guzmán anunciaría su renuncia vía Twitter.

Por último, De Bonafini criticó con dureza al presidente Fernández. Sobre éste, consideró que “le agarró un berretín y quiere hacer todo él”. “Nos ha mentido mucho, vamos a ver qué pasa después de la reunión con Cristina, espero que no le mienta, pero Alberto engañó al pueblo con todo: desde Vicentin hasta que no iban a aumentar los precios, que todos íbamos a tener para comer y no es así”, sentenció la activista.

