Viajes en riesgo: las agencias de turismo mayoristas frenaron las ventas ante la incertidumbre cambiaria

La estrepitosa salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación generó incertidumbre en los sectores de la economía argentina que venden servicios en pesos, pero que deben comprarlos en el exterior en dólares.

Uno de los sectores que opera de esa forma es el de las agencias de viajes mayoristas que trabajan con servicios turísticos emisivos, es decir, que venden servicios a los argentinos que viajan al exterior.

Por ello, frente al panorama incierto y ante un peso que se devalúa frente al dólar más y más, decidieron pausar las ventas en pesos por miedo a “ir a pérdida” en caso de que la devaluación se siga profundizando o en caso de que la nueva dirección del Ministerio -el día lunes juró por el cargo la ministra Silvina Batakis- imponga nuevas medidas que afecten al sector.

De esta forma lo detalló Andrés Deya, vicepresidente 1º de la Federación Argentina de Asociaciones de Viajes y Turismo (Faevyt), quien dijo que debido a la noticia las agencias mayoristas pausaron la toma de pagos en pesos, según el experto, esto seguirá así por algunos días, hasta que la situación se estabilice.

“Por poner un ejemplo, un prestador toma 1.000 pesos con el dólar oficial a $230 (dólar oficial más impuestos), mañana va al banco a realizar el pago en dólares, y el dólar ahora lo paga a $260, ese prestador irá a pérdida”, dijo Deya para graficar el temor de las agencias mayoristas.

Otro representante del sector, vendedor de una agencia de viajes mayorista, dijo que cada vez que hay un cambio impactante como puede ser la salida de un ministro sucede que se ralentizan o se pausan sus ventas en pesos.

“O preferimos no vender o tomar compras en dólares, porque de esa forma nos aseguramos no perder dinero”, explicó, aunque también dijo que no cree que esta situación dure más de una semana, ya que con la nueva designación y con el correr de los días, el panorama se irá aclarando y el valor del dólar se estabilizará.

El principal miedo de las agencias mayoristas es que el peso sufra una devaluación repentina que afecte directamente en sus bolsillos.

Al ser consultado por la situación de los usuarios, es decir de cualquier viajero, el experto dijo que a este sector no le afecta demasiado ya que en general un viaje al exterior se planea con anticipación, por lo que esos viajes ya estaban comprados. Aunque sí marcó que estos días hay baja actividad, ya que los argentinos también tienen en cuenta que el dólar puede “dispararse” y eligen esperar antes de realizar un viaje al extranjero, donde tendrán que hacer otros gastos en dólares sí o sí.

“Los viajeros tienen otros gastos además de la compra de los servicios turísticos cuando salen al mundo, y esos gastos deben hacerse en dólares”, explicó. Y además, contó el caso de un cliente suyo que debía viajar sí o sí este martes porque tenía que asistir a un congreso. Para poder brindarle el servicio que necesitaba, hizo un arreglo directamente con el hotel en destino para que el viajero abone su alojamiento in situ, en vez de intermediarlo con la agencia de viajes. De esta forma la agencia no corre el riesgo de perder dinero y el cliente puede asegurarse su estadía.

En este contexto, el día de ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió USD 1.500 millones de dólares en el mercado de futuros, con el fin de evitar una suba del dólar implícito en esos activos durante tres meses, para brindarle seguridad a los comerciantes argentinos que tienen que comprar en dólares en el exterior. Sin embargo, los vencimientos al cuarto mes marcaron subas del dólar futuro de hasta el 6 por ciento.

La intervención oficial busca operar como una especie de seguro de cambio para agencias y otras empresas con riesgo de descalce de monedas.

Habrá que esperar algunos días para que la situación se aclare, el valor del dólar se estabilice, y los prestadores de servicios turísticos mayoristas hacia el exterior cuenten con la previsibilidad para volver a tomar pagos en pesos sin el riesgo de que se acentúe la devaluación y corran el riesgo de ir a pérdida.

