Titánica tarea la de Perotti: Lograr que le crean que el acuerdo con Nación no es un "desastre" para Santa Fe

El reciente acuerdo entre la provincia y la Nación por la deuda histórica de coparticipación es, desde la semana pasada, el eje sobre el que gira la política santafesina. El convenio firmado por el gobernador Omar Perotti, el Presidente Alberto Fernández y el exministro de Economía, Martín Guzmán, ya fue girado a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la oposición salió a criticarlo en duros términos y pidió una copia para poder analizarlo en detalle. Ahora, el gobernador organizó una serie de reuniones para esta semana donde se verá cara a cara con los senadores, los diputados y los intendentes, ya que los recursos que llegarán en títulos son coparticipables a los gobiernos locales.

Este martes por la mañana el gobernador Omar Perotti mantenía un encuentro con entidades del Consejo Económico y Social donde los iba a interiorizar de los alcances del acuerdo firmado con Nación la semana pasada. Del encuentro participaron representantes de instituciones productivas y de los trabajadores como la Federación de Centros Comerciales, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Apyme Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción, UPCN, ATE, CTA, CGT, entre otras entidades.

La cita con los legisladores es para este miércoles, a las 15, con los jefes de bloque de los senadores. Mientras que, a las 17, será el turno de los diputados.

En tanto, para el jueves, a las 11, está previsto el encuentro del mandatario santafesino con los intendentes y presidentes comunales. Los jefes comunales, que fueron citados en La Redonda, están expectantes de conocer los detalles del acuerdo porque los recursos que llegarán a la provincia son coparticipables a los gobiernos locales. Por eso esperan que en el encuentro del jueves el gobernador les brinde detalles de cómo será la llegada y el reparto de esos recursos que, por ley, tienen destino de obra pública o equipamiento.

Qué convenio se firmó con Nación

Uno de los aspectos que aún no está claro es si la provincia rubricó un convenio por la deuda de coparticipación que incluye un acuerdo con Afip para que Santa Fe aporte el 1,9 por ciento de su coparticipación para financiar al organismo recaudador o si se trata de dos convenios por separado. La diferencia no es menor. El acuerdo por la deuda, que fue calculada por la Corte Suprema de Justicia, tiene un color si no está condicionado por el acuerdo con la Afip, y tiene otro si eso es así.

En la presentación que hizo Perotti junto a Guzmán el miércoles pasado se hicieron los dos anuncios juntos, como si una parte dependiera de la otra. Sin embargo, en la conferencia de prensa que brindó el gobernador el viernes pasado dijo que el acuerdo por la deuda no debía pasar por la Legislatura y que sí iba a enviar para el análisis de los diputados y senadores el convenio con Afip.

En diálogo con la Radio de UNO FM 106.3, el diputado Fabián Palo Oliver defendió el acuerdo de la deuda. Pero al ser consultado sobre si ese convenio está condicionado al de la Afip, respondió: "Quiero creer que no. No sé si es un convenio o son dos. En el caso de la detracción del 1,9 de la coparticipación, que es un fondo que se creó por decreto en 2001, Santa Fe hizo ese aporte hasta noviembre de 2015. El fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó que esa detracción más el 15 por ciento que se hacía para el Ansés eran inconstitucionales salvo que sea de común acuerdo entre las jurisdicciones. Está claro que Santa Fe es el único distrito de todas las provincias que no hace ese aporte a la Afip. Que el gobierno nacional pida hoy ese aporte es discutible y lo vamos a discutir en la Legislatura".

En tanto, un exfuncionario del Ministerio de Economía durante la gestión del Frente Progresista y que hoy asesora al bloque de senadores radicales, Pablo Olivares, utilizó las redes sociales para decir que si "el pago voluntario a Afip es condición para que AFIP brinde herramientas e información es acceder a un chantaje institucional y un monto estrafalario que choca contra el sentido común".

"El costo anual a pagar a la AFIP ($8.000 millones) es el doble del presupuesto anual de la API ($3.680 millones en presupuesto 2022). O sea que la información a la que supuestamente se accedería cuesta el doble que el organismo que hace todo el trabajo de recaudación", agregó en su hilo de Twitter, quien fue uno de los expositores en el Foro de debate por la deuda que organizó la oposición la semana pasada en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL.

A pesar del deseo de los legisladores de tener el texto firmado entre Perotti, Alberto Fernández y Martín Guzmán, a la Legislatura aún no llegó nada. El gobernador ya había anticipado que el convenio por la deuda no iba a necesitar el aval de los legisladores. Pero tampoco se envió el convenio (o la parte del convenio) con Afip. Incluso, ante la consulta de UNO, fuentes gubernamentales pusieron en dudas que eso se vaya a enviar a la Legislatura.

