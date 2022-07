«Así no puede gobernar»: Eduardo Duhalde cruzó a Alberto Fernández y pidió una unión política

Eduardo Duhalde no ocultó su pensamiento sobre Alberto Fernández y lo cruzó fuertemente. El ex Presidente atacó por todas partes al mandatario a causa de su falta de decisión para llamar a la unidad. También rememoró cuando Alberto fue Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. «Chiche» aseguró que no cumplía ninguna función ya que el santacruceño «no le iba a consultar a él».

El ex jefe de Estado se encargó de realizar un análisis sobre la situación del país y, principalmente, reflexionó sobre la figura presidencial en un momento de turbulencia política, social y económica. «Ningún ser humano puede estar bien si después de 10, 15 impactos psíquicos todos los días. No duerme, le mandás un WhatsApp a las 23 y te contesta a las 2 de la mañana. Así no se puede gobernar», confesó.

El ex Presidente argentino por poco más de un año, contó cómo era la función de Alberto Fernández durante el Gobierno de Néstor Kirchner: «Él equivocadamente creyó que fue jefe de Gabinete de Néstor. Él nunca fue. Se llamaría, pero Néstor no necesitaba a este hombre como jefe de Gabinete. Tenía el cargo, pero, ¿vos te creés que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho?«, subrayó según NA.

Duhalde hizo hincapié en la necesidad de una unidad política, como única solución, para iniciar una recuperación del país. Sin embargo lo vio difícil de concretar por la posición que tiene el actual Presidente: «Hay conciencia, el tema es el cómo. No están acostumbrados a cómo y es lo que yo, humildemente, puedo enseñar. Los argentinos no quieren vernos más pelear. Todos están de acuerdo en la unidad», indicó.

«El Presidente es el único que no habló de eso. Hasta Cristina habló varias veces, porque se da cuenta. No hay que subestimar a Cristina. Hay que darse cuenta de que las condiciones de ella no son las de tomar decisiones de gobierno«, añadió en declaraciones radiales. Por último reiteró su única fórmula para revertir la complicaciones políticas que tiene el actual Gobierno.

