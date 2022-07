El León, en María Juana

Este jueves se pone en marcha la fecha 3 del torneo Clausura e Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos.

En el juego que cerrará la jornada de hoy, 9 de Julio estará visitando a Atlético María Juana, desde las 22hs. El árbitro principal será Ariel Gorlino. Previamente, a las 21.30hs jugarán Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural (Mauro Cardozo) y Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente (Guillermo Vacarone).

El resto de la fecha se jugará el domingo, desde las 15.30hs: Peñarol vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Talleres María Juana, Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs Argentino de Vila, Bochófilo Bochazo vs Deportivo Libertad.

LAS POSICIONES: Ben Hur 6, puntos; Dep. Ramona 6; Ferro 4; Quilmes 4; Brown 4; Dep. Aldao 4; Libertad 3; Sportivo 3; Atlético de Rafaela 3; Atlético María Juana 3; Dep. Tacural 3; Peñarol 3; 9 de Julio 1; Unión Sunchales 1; Bochazo 1; Arg. de Vila 1; Florida de Clucellas 0; Talleres de María Juana 0.

Fuente: diariolaopinion.com.ar