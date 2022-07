Piden prohibirle la salida del país a la mamá de Tini Stoessel

En una nueva emisión de LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito soltó información sobre el caso judicial de Mariana Lucía Muzlera, la madre de Tini Stoessel. Se elevó a la Justicia un pedido para que Muzlera no pueda salir del país, así como también se solicitó un embargo de todos sus bienes.

La mamá de Tini Stoessel está imputada por “hurto y defraudación” contra una mujer no vidente de 79 años, que es la esposa de su padre, Guillermo Muzlera. La madre de la cantante, de acuerdo a la causa judicial, es acusada de haberle robado a la mujer una suma cercana a los 95.000 dólares.

Tal como informó DiarioPopular, Hernán Kelmansky, el abogado de María Cristina Chaves, solicitó la prohibición de la salida del país de la mamá de Tini, “teniendo en cuenta la cantidad de viajes reiterados que efectúa al exterior”. Además, la defensa de Chaves también elevó un pedido de embargo de una casa ubicada en el partido bonaerense de San Isidro.

La palabra de la víctima

En el escrito presentado por la defensa de Chaves, la víctima habló sobre por qué necesita el dinero. “La situación en la que me encuentro no puede esperar. Soy una adulta mayor de 79 años de edad, con discapacidad -no vidente-, que no tengo más ahorros que los que tenía en dicha cuenta bancaria junto a mi esposo”, reza el texto al cual tuvo acceso el medio previamente mencionado.

“Tuve que iniciar una acción a los fines de que la prepaga me cubra un medicamento y un equipo tecnológico que me permite la inclusión en la sociedad y una calidad de vida digna. Tanto el medicamento, como el equipo que necesito, lo podría solventar si dispusiera de mi dinero y no tendría que esperar dilaciones burocráticas de una prepaga”, argumentó Chaves, que añadió que impulsó otra causa judicial en relación a ese tema.

Fuente: la100.cienradios.com