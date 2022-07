Facundo Moyano advirtió que, luego de la salida de Guzmán, “seguramente va a haber una embestida contra Claudio Moroni”

El ex diputado nacional Facundo Moyano se metió en la interna del Frente de Todos , cuestionado las “burlas” de un sector del oficialismo al presidente Alberto Fernández y advirtió que, luego de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, “seguramente va a haber una embestida” contra su par de Trabajo, Claudio Moroni, también cercano al mandatario nacional.

Todavía en medio de un clima de tensión tras la salida del titular del palacio de Hacienda y la llegada de su reemplazante, Silvina Batakis, el también ex líder del el Sindicato de los Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) opinó que el Gobierno debería “empezar a discutir realmente la responsabilidad que tiene de ofrecerle a la sociedad otra cosa y no este show”.

“Esto no es otra cosa que una disputa de poder. Los que estamos en políticas nos la pasamos diciendo ‘che, perdió Massa, ganó Cristina, este es de Alberto’. A Alberto, con relevancia política, creo que solo le queda Moroni. Seguramente va a haber una embestida contra Moroni porque escuchamos y sabemos que lo va a haber, y eso va a ser otro golpe”, analizó Moyano.

Desde hace meses, Moroni viene siendo señalado como parte de quienes Cristina Kirchner catalogó como “funcionarios que no funcionan”. De hecho, en el último acto que encabezó por el 48° aniversario de Juan Domingo Perón, la vicepresidenta destacó el rol que tuvo quien fue su ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

En cuanto a la interna en el oficialismo, Moyano sostuvo que la titular del Senado “tiene hasta derecho de destruir lo que construyó”, pero utilizó una histórica frase del fundador del PJ, aunque con un pequeño cambio, para remarcarle que “primero está la Patria, después el movimiento y por último la mujer o el hombre”.

“Cuando llegábamos a la Cámara nos fijábamos qué meme teníamos de Alberto, hasta que en algún punto dijimos, yo particularmente, ‘esto no puede ser’. Entonces, a Alberto lo eligió Cristina. No creo que sea institucionalmente un canal o una vía de criticar y burlarse permanentemente de él. Yo cuando la escuché decir ‘garganta… poderosa’ y todos empezaron a aplaudir y a reírse del Presidente, (pensé en que) es el que eligió la vicepresidenta y el que votamos todos”, cuestionó.

En este sentido, el ex diputado aseguró que dejó su banca en agosto del año pasado porque consideró que “el desgaste a la figura presidencial para no hacerse cargo del fracaso económico o político, no es de buena gente” y “no veía una idea de proyecto siquiera por parte del Gobierno”.

“Yo no estoy en el Frente de Todos, pero soy argentino y soy peronista y por eso creo que tenemos que defenderlo aunque no le guste, porque defender al Presidente no es defender a Alberto Fernández, es defender a las instituciones, el país y la Patria”, agregó.

Al respecto, el hijo de Hugo Moyano adjudicó los problemas en el Frente de Todos a “la falta de conducción, el personalismo y el ego de todos”, pero lamentó que haya “diputados que le han faltado el respeto permanentemente, y no solamente con los audios que se han filtrado”.

“A Cristina le tengo respeto y creo que es la dirigente con más legitimidad política dentro del Frente de Todos, pero hay que entender que el peronismo es mucho más amplio y no entra dentro de La Cámpora”, argumentó.

Por último, consultado sobre la actualidad económica, el ex sindicalista manifestó que “el problema no es que vuelva la derecha”, sino lo que hace el peronismo ahora que está gobernando: “No creo que la inflación baje de lo que está estimado. Creo que la inestabilidad política hace que la crisis económica tal vez sea un poco más profunda y que no vamos a tener la solución para un 50% de jóvenes dentro de la pobreza porque no hay una idea o un proyecto sobre eso”, cerró.

Con información de www.infobae.com