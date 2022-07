La inflación de este mes ya tiene un piso de 7 por ciento

A una semana del ruido que generó la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la llegada de Silvina Batakis, la economía sigue sufriendo las consecuencias de la ampliación de la brecha cambiaria -el dólar libre llegó a $273 y el CCL, a $300-, la expectativa de devaluación y las fuertes restricciones a las importaciones impuestas ante la falta de divisas.

Muchos sectores y empresas operan a precio abierto y otros remarcaron en los últimos días entre 10 y 30%, según el caso, para cubrirse frente al costo de reposición.

Si bien el escenario se tranquilizó respecto de la psicosis del comienzo de la semana, existe una gran incertidumbre entre los empresarios y ello indefectiblemente se trasladará en una mayor inflación. Para este mes, los economistas ya estiman un piso de 7%, que podría alcanzar el 8% si en las próximas semanas continúa el pánico y siguen las remarcaciones.

“Por lo que estamos viendo y charlando con las empresas, el escenario es realmente preocupante. Hay algunos sectores tradicionalmente importadores que no están vendiendo o están pasando listas con aumentos que dan miedo. Antes de la renuncia de Guzmán, veíamos que la inflación de julio tendía a igualar la de marzo, que fue de 6,7%. Después de lo que vimos esta semana, la cifra puede arrancar con 7. Y la semana que viene podemos decir 8%, si sigue todo este tipo de remarcación preventiva por la incertidumbre y las dificultades que tienen los empresarios de conocer el costo reposición”, afirmó a Infobae el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra.

A su vez, en FIEL prevén entre 6% y 7% para julio y en agosto, una cifra igual o más alta, lo que presenta a un segundo semestre con un nivel de inflación mensual superior al 5% que se venía proyectando hasta el mes pasado.

“De acuerdo al primer dato semanal, y en función de la inercia que arrastra la inflación, esperamos para el mes entre 6% y 8%”, sumó Guido Lorenzo, de LCG.

Y algo similar planteó Federico Moll, de Ecolatina, quien si bien aclaró que es temprano aún para sacar conclusiones, esperan un número entre 6,5% y 7%. Según precisó, los precios de los bienes durables subieron fuerte; en algunos casos, cerca de 10%; en tanto que los de consumo, algo menos. Pero también habrá precios de los servicios regulados que impactarán en la inflación de julio.

El sector empresario admite que hoy existe tal nivel de incertidumbre que buscan cubrirse de lo que pueda suceder en las próximas semanas con el tipo de cambio o el acceso al dólar oficial. Para cuidar el stock, muchos eligen no vender, en tanto que otros remarcan los precios en función de sus expectativas. Hoy no tienen un horizonte certero, por lo que en los últimos días algunos aumentaron 10%, otros 20%, y otros aún más.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, precisó que si bien la semana finalizó con algo más de tranquilidad que el lunes, “los comerciantes siguen preocupados y buscan cuidar su capital, que es el stock. Si no está seguro de que va a poder mantenerlo, toma medidas y se resguarda cerrando las puertas o con un aumento de precios, que muchas veces es exagerado porque no tiene idea de lo que va a suceder dentro de unos días”.

También en el sector de la construcción se agravó el escenario que existía en términos de faltantes de productos por tratarse de un sector sobre demandado. Según relató el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, “lo que está pasando ahora no es que haya nuevos faltantes, sino que lo que no hay es precio. Los proveedores no te cotizan; y si vas a los corralones, los productos pueden valer 20% o 40% más que la semana pasada, cualquier cosa”. “Porque los comercios prefieren no vender hasta tanto se estabilicen los precios o hacerlo pero con aumento muy importante que los cubra de un aumento importante”, agregó.

Al respecto, el dueño de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, dijo que están entregando de forma normal, pero hay una sobredemanda por parte de los clientes, según él, especulativa, por lo que restringen las ventas a los promedios mensuales del año. Pero afirmó que sus clientes hicieron “correcciones de precios preventivas. Y ahí es donde se ven aumentos de 20% a 25 por ciento”.

Respecto del abastecimiento de insumos por las restricciones a las importaciones, el empresario reconoció que “el tema se ha puesto realmente muy difícil porque si el cupo fijado por el BCRA no alcanza, hay que buscar financiamiento a 180 días para comprar el resto”. “En el caso de las multinacionales, lo arreglan con las casas matrices; las firmas nacionales grandes están tratando de conseguir líneas de financiamiento; pero para las más chicas es un misterio”, remarcó Madanes Quintanilla, al tiempo que aseguró que todo este escenario apunta a un “achicamiento de la actividad” y mayor inflación.

Fuente: Infobae