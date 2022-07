Mano a mano, gambeta y definición: el golazo de Benjamín Agüero en las Inferiores de Tigre

El apellido Agüero vio un alejamiento del fútbol en el momento que Sergio decidió cerrar su carrera profesional de manera repentina por un problema cardíaco que le detectaron cuando era jugador del FC Barcelona. Poco tiempo después de colgar los botines, el Kun anunció que su hijo Benjamín había comenzado su camino en las Inferiores de un club de Primera División en Argentina: Tigre. Ya con varios meses en su espalda entrenando con el Matador, apareció el primer destello de calidad del heredero del delantero.

En una cancha de tierra y con la dorsal 9 en la espalda, el pequeño delantero de 13 años recibió un gran pase por parte de un compañero y enfrentó al arquero. Con una rápida finta, lo dejó en el camino y definió a arco vacío para luego celebrar con el resto del equipo cerca de uno de los córners. Al girarse, se pudo observar el número que utiliza en cada encuentro y hasta se animó a festejar moviendo la mano en señal a la calidad con la que anotó uno de los cuatro goles del cuadro de Victoria frente a Huracán en la Liga Metro.

A principios de año, Sergio utilizó una de sus transmisiones para anunciar los primeros pasos de Benjamín en el fútbol. “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se probó y me escribió ‘Pá, quedé'. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…’”, fueron las primeras palabras al respecto. Por lo que se vio en el video que se viralizó en las redes sociales, el joven delantero está a gusto con su presente.

En sus redes sociales, Benja estuvo muy activo después de la victoria de Tigre y hasta anunció que en realidad anotó por duplicado frente al Globo. “Subite a la Diegoneta”, decía una de las historias donde lo etiquetaron. Además, publicó otro video donde realiza una jugada personal que culmina con un remate de media distancia de uno de sus compañeros y que es controlado por el arquero rival. “Mamá, el pase”, escribió Agüero en referencia a la asistencia que recibió antes de anotar su segundo tanto.

Ya en su momento, el Kun explicó que tenía que tomarse el deporte como algo serio si soñaba con llegar lejos. “Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, declaró en su momento con la noticia que su hijo comenzó a dar sus primeros pasos en Tigre.