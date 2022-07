Luis D’Elía aseguró que Cristina Kirchner está «en el peor momento de su historia»

La división dentro del Gobierno es cada vez más notoria. El peronismo y el kirchnerismo han estado con posturas separadas durante varios meses aunque en los últimos días entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reestableció el diálogo. Uno de los protagonistas que está en medio de ambas facciones es Luis D’Elía que inclinó su postura en favor del presidente.

El dirigente social se tomó muy en serio esta elección al punto tal que criticó ferozmente a la ex mandataria. Esto se dio en varias ocasiones y en su cuenta de Twitter volvió a dejar en claro cuál es su visión acerca de la vicepresidente y de su entorno, un punto muy importante para el ex piquetero que considera que no está bien rodeada.

«Según los esbirros de Cristina Kirchner, Navarro y Verbitsky, yo soy responsable del Lawfare y de la demonización de los Movimientos Sociales», inició Luis D’Elía. Además, aseguró que este «es el peor momento de la historia» de la vicepresidente a raíz del «entorno de alcahuetes y obsecuentes» que tiene. Ambos son periodistas y acompañan la ideología kirchnerista por sus diversos canales de comunicación.

Además, el representante de Miles advirtió que «la compañera Cristina Kirchner dialoga con Juan Grabois que es amigo y socio de Pepin Simón y tiene 5.000 contratos con Horacio Roríguez Larreta en CABA El mismo que en nombre de la Universalidad plantea la disolución de los Movimientos Sociales«. De esta manera, dejó en claro que quiere desprenderse de la vicepresidente.

Luis D’Elía se acerca al presidente

Durante la semana pasada, Luis D’Elía denunció que la vicepresidente busca «destituir» al jefe de Estado. Esto no es algo menor puesto que los rumores de una renuncia de Alberto Fernández crecen en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. A su vez, demostró su apoyo a la gestión «felicitando» al presidente por bajar la inflación entre abril y mayo e hizo una cuenta en la que para agosto debería ser casi nulo el aumento de precios.

* Para www.elintransigente.com