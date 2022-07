Camila Homs rompió el silencio sobre el pacto con Rodrigo De Paul: “No pudimos llegar todavía a un acuerdo”

Camila Homs y Rodrigo de Paul se separaron y están pasando por una instancia judicial que no es para nada fácil. Rodrigo de Paul tuvo que regresar a la Argentina en medio de sus vacaciones con Tini Stoessel para cumplir con la mediación judicial pautada a principios de mes. Sin embargo, ambos admitieron que aún no hay un acuerdo concreto.

Desde entonces, no sabe tanto de cómo esta el vínculo entre ambos, aunque se muestran bien por A por sus dos hijos en común.

Esta noche en LAM, tanto Camila Homs como Rodrigo de Paul hablaron ante las cámaras y dieron a entender que su relación esta equilibrada hasta que se llegue a un acuerdo. Mientras que el jugador del Atlético de Madrid no dio mucha palabra, la modelo fue contundente:

“No pudimos llegar todavía a un acuerdo, pero igual esta todo bien”, expresó la modelo. Sin embargo confesó sus disgustos con respecto a el jugador con sus hijos.

“Cada uno prioriza sus cosas, yo tengo en claro cuales son mis prioridades, pero no soy quien para controlar los tiempos de nadie. Reclamo lo que me corresponde”, declaró mientras caminaba por las calles de Puerto Madero junto al cronista del programa de Ángel de Brito.

“Al principio me decepcione mucho pero estoy super bien”, sentenció Homs ya arriba del auto, refiriéndose al tema de las fechas en que De Paul comenzó su relación con la cantante. Y con ironía, le respondió: “Pensalo”.

Ante la inconformidad de su ex pareja, el novio de Tini Stoessel decidió no responderle al notero de LAM y en medio de una multitud de gente que le pedía fotos en el aeropuerto, se fue a tomar el vuelo para irse de vuelta a Europa para cumplir con sus obligaciones en su club y solo se limitó a expresar que estaba bien con su ex pareja.

Fuente: la100.cienradios.com