Belu Lucius contó que sus hijos sufrieron amenazas de muerte luego del conflicto entre Emily y Locho

Lo que pasa en El Hotel de los Famosos (eltrece), algunas veces trasciende al reality. El programa se vive con mucha intensidad en las redes sociales y los fanáticos se expresan sin filtro sobre los participantes. Incluso, Emily Lucius sufrió una dura campaña en contra a partir de su conflicto con Locho Loccisano.

Esa situación golpeó a toda su familia y Belu Lucius, su hermana, decidió visibilizar todo lo que estaban atravesando. Invitada a Intrusos (América), reconoció que no fueron días sencillos y que la situación escaló a un punto más que repudiable. “Llegaron mensajes de amenaza de muerte a mis hijos”, afirmó.

“Nosotros cada día estamos mejor. El nivel de odio que vivimos en las redes es algo que a mí me sorprende. Hoy estamos nosotros en ese lugar, pero mañana puede estar otra persona y es como una nube que se va trasladando. ¿Esto es lo que queremos?”, se preguntó en diálogo con Flor de la V y todo su equipo.

Y agregó: “Hago humor para romper con eso. Sé que la risa contagia más risa y sé que el odio contagia más odio. Es una situación que no me gusta, la veo y me da tristeza. Pero vamos a seguir adelante porque somos unidos”.

En ese sentido, remarcó que la pasó realmente mal en el último tiempo y que nunca se imaginó ver a su familia envuelta en un escándalo donde algunos haters corrieron todos los límites.

Emily Lucius mostró cómo superó la campaña en su contra: el reencuentro con su familia y el cariño de sus fans

La imagen de Emily Lucius quedó muy afectada tras de su paso por El Hotel de los Famosos (eltrece). Tanto es así que, después de las campañas en su contra, decidió poner su cuenta privada y evitar las apariciones televisivas.

Sin embargo, el jueves volvió a ser noticia cuando tuvo su primera aparición pública y esquivó a la prensa. A raíz de esto, horas después, compartió un video donde mostró el reencuentro con su familia tras el reality y envió un mensaje al público en el que les agradeció a quienes la apoyan incondicionalmente.

En la grabación que compartió se puede ver el reencuentro de Emily con su mamá, su papá, sus sobrinos y su cuñado con abrazos y gritos de emoción. “La vida es tan hermosa y corta. Disfrutemos, valoremos y agradezcamos más”, escribió junto a un emoji de corazón. “Mi familia. Mi mundo. Mi todo”, añadió.

“Gracias a mis amigos. Gracias a mis compañeros de laburo, colegas, vecinos, seguidores, marcas, a las amigas de mi mamá, a cada uno que se toma el tiempo en la calle y dice palabras hermosas. Gracias a todos”, cerró dejando de lado cualquier polémica.

Fuente: TN