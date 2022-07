Juan Grabois: “Silvina Batakis tiene la oportunidad de ser la Domingo Cavallo de estos tiempos o de resolver los problemas de la gente”

Apenas unas horas después de que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, anunciara las primeras medidas que se tomarán durante su gestión, el dirigente social y referente de uno de los sectores duros del oficialismo, Juan Grabois, cuestionó esas medidas y le advirtió a la funcionaria que “tiene la oportunidad de ser la (Domingo) Cavallo de estos tiempos” o “de resolver los problemas de la gente”.

Durante una entrevista en el canal IP, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y militante del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos, sostuvo este lunes que en la conferencia de prensa que brindó por la mañana, la titular del Palacio de Hacienda habló como si hubiera “que calmar a los mercados y no al hambre del pueblo”.

“Me pareció más lamentable lo que no dijo que lo que dijo. Días atrás, la directora del FMI dijo que había que tomar decisiones dolorosas contra nuestro pueblo. La ministra le tendría que haber puesto los puntos, no es soberano que se permita que alguien desde Washington diga que hay que hacer sufrir al pueblo”, consideró.

En este sentido, Grabois calificó como “decepcionantes” las medidas que anticipó que va a tomar la funcionaria y remarcó que “es grave que no haya anuncios económicos para calmar el dolor del pueblo”, porque “la gente no se banca más esta situación”.

“Yo creo que Batakis tiene la oportunidad de ser la Cavallo de estos tiempos, la Cavallo del 2001, es decir, inventar mecanismos para complacer a los mercados, o hacer lo que hizo Néstor Kirchner en 2003, que es inventar mecanismos para resolver los problemas de la gente”, analizó.

Al respecto, el dirigente social aclaró que esto es algo que opina como alguien que “no voto” al ex presidente, pero que sí “tomó la decisión de enfrentar a los sectores de poder concentrados”.

“Lo que pasa también, y es algo muy característico de esta etapa política, es que todo el mundo te da la razón. Si el Presidente estuviera acá, con lo del salario universal, la injusticia social, me diría ‘tenés razón’, pero después no hacen nada. Eso es peor que alguien te diga que esas ideas están mal o que no corresponden”, cuestionó.

En este punto se mostró muy crítico del mandatario nacional y aseguró que él preferiría “que el tipo combatiera” a los movimientos sociales a que les dé “un rivotril y algún que otro cargo para ver si le sirven de rueda de auxilio, de furgón de cola y de contención ante la bronca de la gente”.

Asimismo, anticipó que si no hay un cambio en el rumbo de las políticas, su espacio va a empezar a protestar en la calle: “Por un tiempo eso (de no hacer marchas) tuvo algún sentido porque estuvo la pandemia y era una situación particular, inesperada; después empezó a recuperarse un poquito (la economía) y uno tenía expectativas, pero ya está. Por lo menos para nosotros, que somos un sector, no somos la totalidad, este miércoles salimos con las asambleas y si en una semana no hay medidas, el 20 vamos a la ruta, a los puertos, a todos los lugares donde esté el poder económico, a reclamar medidas para nuestro sector”, advirtió.

Por último, consultado nuevamente sobre Alberto Fernández, Grabois comentó que “al Presidente le diría que está equivocado en lo que hace” y que “lo van a recordar muy mal” si no avanza con algunas de las iniciativas que, a su entender, son necesarias en la actualidad.

“Nadie quiere escucharlo diciendo que hay que empezar por los últimos, queremos que tome decisiones. Todavía está a tiempo de cumplir con lo que prometió”, cerró.

Con información de www.infobae.com