Prat Gay pronosticó una "ultra inflación"

Para el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, Argentina se encamina hacia una "ultra inflación" e hizo responsable a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de agilizar un "Golpe de Estado en cuotas".

"Ya es súper y estamos cerca de una ultra inflación. Evidentemente, con este último desenlace político, el Gobierno ha destruido aún más la confianza en el peso", diagnosticó.

El referente opositor Prat Gay insistió con el "pánico" que despertó la "sensación de desaparición" de la divisa local como signo monetario.

"Hay consumidores que van desesperadamente a comprar porque no saben cuánto va a valer la semana que viene. Obviamente que no es especulación sino pánico por la desaparición del peso como signo monetario", dijo el referente opositor.

Y advirtió: "La respuesta que tiene el Banco Central es inundarlo de más pesos. Le dan al Tesoro porque tiene déficit y no puede financiarlo; le dan pesos al mercado de bonos porque se cayó su precio, lo que dejó que en el último mes ya haya agregado más un billón de pesos al sistema y perdió más de u$s700 millones de Reservas".

Un golpe de Estado, en cuotas

Sobre la Vicepresidenta y la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía, Prat Gay aseguró que para él era un "Golpe de Estado en cuotas".

"Me parece que ella (refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner) está en juego de querer separarse de lo que ella misma creó y montó para no ser socia de la caída final y eso le está costando mucho", advirtió, y agregó: "Las consecuencias de ese desgobierno no lo sufre ella sino que lo sufrimos todos".

El economista volvió a plantear la puesta en marcha de un "programa económico creíble" y la independencia del BCRA: "Hay una segunda cuestión que es muy importante y que es la independencia del Banco Central. Creo que ha quedado demostrado que cuando es el apéndice del Tesoro suceden estas cosas. Entonces hay que cambiar la carta orgánica y volver a la que teníamos cuando nosotros estábamos", concluyó.

Prat Gay contra Batakis

Unos días después de la asunción de Silvina Batakis, Alfonso Prat Gay criticó el rumbo económico del Gobierno, que fue ratificado por la flamante ministra, y que genera incertidumbre en los precios de los comercios, donde ya comenzaron a generar faltante de productos como el papel higiénico y apeló a la frase sobre el dólar turista que anoche pronunció la funcionaria en TN.

"El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar", dijo irónico el exministro de Economía. "Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Es un absurdo", afirmó en diálogo con CNN.

En ese sentido, Prat Gay criticó el razonamiento de Batakis sobre los consumos de los argentinos en el exterior. "No es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo", definió el economista opositor.

El miércoles por la noche, Batakis brindó un reportaje donde sentó posiciones respecto sobre el cepo al dólar: "El derecho a viajar colisiona con el derecho a los puestos de trabajo", dijo.

La frase de la flamante funcionaria generó polémica y fue el ex ministro de Economía en el gobierno de Mauricio Macri, quien apuntó a la controvertida medida.

Alfonso Prat Gay criticó el rumbo económico del Gobierno

La ministra de Economía negó cambios para controlar la divisa con una extraña salvedad. También negó una devaluación y cambios en Energía.

"Para ellos el cepo es un camino de ida, una convicción, un mantra. Creen que pueden administrar", agregó Prat Gay. Y recordó que Alberto Fernández durante la campaña de 2019 cuestionaba las restricciones.

Batakis buscó remarcar la importancia de administrar las reservas del Banco Central de la República Argentina y adelantó que se van a tomar medidas para que se vuelquen a los sectores productivos.

Sin embargo, Prat-Gay expresó su preocupación debido a que la autoridad monetaria "no para de emitir pesos".

El diagnóstico del oficialismo no es compartido por el ex funcionario de Cambiemos, quien advirtió que la crisis económica comienza a profundizarse, luego del impacto que tuvo la disparada del dólar blue que alcanzó los $280.

