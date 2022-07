La CTA se suma a las organizaciones sociales y saldrá a la calle para presionar por el Salario Básico Universal

La tregua en el Frente de Todos puede encontrar pronto su fin. La pelea por el reparto de los ingresos podría llevar a que un sector de la coalición de gobierno se vuelva a enfrentar a la Casa Rosada.

Así lo dejó en claro el diputado y líder sindical Hugo Yasky, quien ya anunció que no está de acuerdo con los lineamientos anunciados por la ministra de Economía, Silvina Batakis y avisó que la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) comenzará a realizar movilizaciones en todo el país , con el fin de habilitar el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de Salario Básico Universal.

“La ministra Batakis eligió dar señales al mercado. Dejó de lado las otras señales que nuestro pueblo está aguardando, y que quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados vamos a reclamar de distintas maneras, hasta que logremos una recomposición de los salarios, que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija”, dijo el diputado nacional.

El reclamo es simple. Entienden que no fueron escuchados en esta nueva etapa y que la forma es protestar. Y ya se decidió la manera. “Tenemos que poner nuestro reclamo en la calle, poniendo en la mira a los grandes formadores de precios, a los que en este momento están queriendo desestabilizar para condicionar al gobierno”, agregó.

En esta parte parece ir en línea con la CGT, que también planea realizar una marcha pero no contra las políticas del Gobierno sino contra las empresas que -entienden- son formadoras de precios. Sin embargo, desde la CTA el reclamo es más amplio, y acá es donde choca de frente con la administración nacional.

“Hemos resuelto en el Congreso de la CTA que vamos a iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por el Salario Básico Universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron”, enumeró Yasky.

La decisión se tomó en el plenario que se realizó el pasado 20 de junio, cuando la oradora fue la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El otro referente de la CTA y ex secretario general, Pablo Micheli, fue más claro y dijo esperaban de Batakis anuncios “en línea con la propuesta del Salario Básico Universal”.

Aunque aún no hay fecha establecida para la movilización, así como tampoco las localidades en donde se desarrollarían, las organizaciones sociales y este sector del sindicalismo tienen pensado aumentar la presión sobre el Ejecutivo.

Al comunicado de los ocho diputados del Frente de Todos que responden al Movimiento Evita y a Juan Grabois de la semana pasada, que “exigieron” el tratamiento de la ley de Salario Universal, se le sumó una manifestación este jueves a Plaza de Mayo de las organizaciones sociales para pedirle a Batakis que reconsidere su negativa.

En la previa, hoy la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con unos afiches sin firma que dicen “¿Le negarías a alguien el derecho a comer?” y en la zona en donde aparece comúnmente la firma de quien hace los afiches sólo se lee “Salario Básico Universal”.

Quien ya le puso fecha a una marcha por esta medida es el líder social Juan Grabois. Ayer, el referente y hombre con buen diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, anunció que el 20 de julio van a salir a la calle. “Batakis defraudó declaración tras declaración, es más lamentable lo que no dijo que lo que dijo. Tiene la oportunidad de ser la Cavallo de estos tiempos”.

“Este miércoles hacemos asambleas y si no hay medidas el 20 salimos a los puertos, a las rutas. La sociedad ya no quiere a Alberto Fernández, no quiere enfrentarse a los poderes fácticos”, afirma Grabois.

* Para www.infobae.com