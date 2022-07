El campo le dice al gobierno que no se aguata más: Comenzó el paro por 24 horas

Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace llevan a cabo este miércoles una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".



La convocatoria contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, pero no están previstos cortes en la circulación vehicular.

En los puntos de concentración, definidos por los organizadores locales, se distribuye un documento confeccionado con el resto de la cadena agropecuaria, que entre otros conceptos incluye el pedido de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".

Además, el escrito plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones.

Si bien la jornada se lleva a cabo en diferentes puntos del país, los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estarán en Gualeguaychú, donde se realizará una movilización y asamblea sobre la ruta 14, en horas del mediodía.

Las protestas se extienden por Santa Fe, Chaco, Mendoza, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

La postura de Carsfe

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Ignacio Mántaras, dijo este martes en AIRE que "es difícil encontrar soluciones cuando los problemas se niegan", y afirmó que la jornada del miércoles será para "visibilizar lo que padece el agro en general".

"No es paro porque se sigue trabajando. Cesar la comercialización es simbólico", aclaró Mántaras en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino."Esto no va a generar ningún trastorno a la ciudadanía en general. No va a haber cortes de ruta ni nada por el estilo, es simplemente puntos de encuentro para que los productores se encuentran y visibilicen de esa manera su malestar", dijo.

"Hay incertidumbre sobre los insumos. Hoy un productor que tiene que encarar una campaña de trigo, no sabe a qué dólar va a pagar su fertilizante, si va a contar con combustible y con cubiertas, si se le rompe algún elemento, por lo cual los problemas exceden al Ministerio y a lo mejor tienen que ver con la economía y las restricciones", señaló Mántaras. "Los problemas de las restricciones surgieron a partir de que la vicepresidenta dijo que había una lluvia de importaciones. Ahí se agravaron los problemas para acceder", sostuvo.

"Entendemos que hay que sincerar esta realidad y ver de qué manera se le buscan soluciones", agregó el productor.

Fuente: Aire de Santa Fe