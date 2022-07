Yanina Latorre contó la pesadilla que vivió por culpa de su suegra: “Bajé 15 kilos en dos meses”

En las últimas horas, Yanina Latorre se sinceró sobre la enemistad que sostiene, hace años, con su suegra, la mamá de Diego Latorre. A pesar de su feliz matrimonio con el exfutbolista, al día de hoy sigue “peleada a muerte” con la abuela paterna de sus hijos.

En la última emisión de “LAM”, Ángel De Brito mostró los audios que se filtraron de Mariana Nannis, quien brindó su opinión sobre la muerte de su suegra, Nélida Tomasa Iglesias de Caniggia, quien se quitó la vida en 1996 y la familia culpó a la ex de Claudio Caniggia de haber sido la causante de la depresión de ella. Como era de esperar, Yanina brindó su opinión al respecto y relató cómo fueron los inicios de su relación con el padre de sus dos hijos.

Con la sinceridad que la caracteriza, la panelista de espectáculos reveló cómo fue la pesadilla que vivió con su suegra, cuando empezó a salir con Diego, quien era el delantero del club Tenerife de España en 1993. “Mariana no rompió la familia. Yo la entiendo. Mi suegra conmigo no tiene nada que ver, la detesto y me detesta. Si Diego quiere ir a comer o no con ella, es problema de él. Nunca le voy a decir ‘andá a verla’”. Por si esto no fuera poco, también apoyó a la madre de Alex Caniggia: “Mi suegra a mi me hizo la vida imposible, no sabes las cosas que padeció Mariana cuando se fue a vivir a Italia”.

Frente al resto de sus compañeras, Yanina Latorre relató cómo fue su dura experiencia con los padres de su actual marido: “Yo fui a Europa con 23 años y a mi me hicieron la vida imposible. Bajé 15 kilos en dos meses.

Para cerrar el tema, Yanina reveló cuál fue la gota que rebalsó el vaso: “Un día bajé del ascensor y me habían roto el auto a palos. Abrí la puerta del auto y se me cayó al piso. Diego estaba concentrado en Tenerife. Ese día lo llamó mi suegro y le dijo: ‘Anoche Yanina fue a bailar y volvió borracha’. Obviamente, Diego no le creyó y al auto lo tuvimos que tirar a la basura. Sé que a Mariana le hicieron la vida imposible”. En la actualidad, la esposa de Diego Latorre perdió todo tipo de vínculo con sus suegros.

