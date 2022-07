El fuerte reclamo de Javier Naselli, ex pareja de Vicky Xipolitakis: “Me robó a mi hijo”

Tras una polémica separación que terminó desembocando en que ambos se vieran ante la Justicia, Javier Naselli y Vicky Xipolitakis continúan en una lucha interminable por su hijo, Salvador Uriel. Y, en esta oportunidad, el empresario reclamó que la modelo no le permite ver al pequeño desde hace más de 8 meses.

A principios de diciembre del año pasado, Javier Naselli tuvo un encuentro de revinculación con su hijo, en presencia de la madre del empresario y una asistente social. Sin embargo, lo que tendría que haber sido un lindo momento en familia terminó en una nueva polémica judicial.

Tan solo unas semanas después del reencuentro padre e hijo, la ex pareja de Vicky Xipolitakis recibió una denuncia en su contra presentada en el Juzgado de Lanús por haberle pegado a Salvador Uriel. Desde ese momento, el hombre tiene una perimetral y no puede acercar a este ni a su mamá.

Pese a que este creyó que con el tiempo las cosas se calmarían, el hombre admitió que no ha podido ver a su pequeño en un largo tiempo. Por eso, cansado de la situación, decidió a dar a conocer lo que sucedía: “Me robaron a mi hijo, así de simple. Hace 8 meses que no me lo dejan ver”.

En medio de la emisión de LAM, el panel que acompaña a Ángel de Brito reveló las fuertes declaraciones que realizó el empresario contra Vicky Xipolitakis. “La última vez que lo vi, junto a mi mamá y la trabajadora social, fue a principios de diciembre. Ahí jugamos bárbaro, y ella sin estar, ni ver nada, dijo que yo le pegué a Salvador”, aseguró Javier Naselli.

Además, el hombre reveló que no tiene contacto con su hijo siquiera por videollamadas, por lo que este no reconocería fácilmente quién es. “Mi hijo ya ni sabe quién soy. ¡Lo logró! Es una sin corazón. La víctima verdadera es Salvador”, reclamó.

