El exasesor de Trump John Bolton admite que ayudó a organizar golpes de Estado en otros países

John Bolton, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y antiguo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la Administración de Donald Trump, reconoció este martes haber ayudado a planear intentos de golpes de Estado en otros países que eludió precisar. Bolton hizo estas declaraciones al ser entrevistado en la cadena CNN sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de seguidores de Trump, un suceso que está siendo investigado por un comité del Congreso. Los nueve miembros (siete demócratas y dos republicanos) del panel parlamentario acusan a Trump de haber incitado y planeado días antes la violencia de ese día tras perder las elecciones de 2020.

Durante una conversación con el presentador de CNN Jake Tapper, el periodista afirmó que “no se necesita ser brillante para intentar un golpe”, a lo que el exasesor replicó: “No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo”, se jactó. Bolton sugirió también que Trump no era lo suficientemente competente como para llevar a cabo un “golpe de Estado cuidadosamente planificado” y añadió después: “Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes (en) otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que él [Trump] hizo”.

Cuando el entrevistador insistió en este punto, Bolton rehusó comentar ”casos específicos”. Sin embargo, acto seguido, aludió a la crisis política en Venezuela de 2019, siendo aún asesor de seguridad nacional, cuando el Gobierno estadounidense del que formaba parte reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Bolton prosiguió afirmando que “la oposición intentó derrocar a un presidente elegido de forma ilegítima [Nicolás Maduro] y fracasó”. Maduro se mantuvo en el poder. Además, consideró “de risa” creer que Trump, con quien terminó enfrentado, es “ni tan siquiera la mitad de competente que la oposición venezolana” para organizar un golpe. Bolton, considerado un halcón republicano favorable al intervencionismo de Estados Unidos en otros países, ejerció como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca desde 2017 hasta 2020, cuando Trump lo destituyó precisamente por desacuerdos sobre la política hacia Venezuela.

“Siento que hay otras cosas que no me está contando [más allá de Venezuela]”, continuó el presentador de la CNN, ante lo que el también exembajador estadounidense en la ONU respondió de forma críptica: “Estoy seguro de que las hay”.

“John Bolton, que ha servido en los más altos cargos del gobierno de EE UU, incluyendo embajador de la ONU, casualmente se jacta de que ha ayudado a planear golpes de estado en otros países”, escribió Dickens Olewe, periodista de la BBC de Kenia en Twitter.

Muchos expertos en política exterior han criticado a lo largo de los años el historial de intervenciones de Washington en otros Estados, desde su papel en el derrocamiento del entonces primer ministro nacionalista iraní Mohammad Mosaddegh (1953) y su intervención en la guerra de Vietnam (1965-1975), hasta sus invasiones de Afganistán (2001) y de Irak (2003) ya en este siglo. Sin embargo, es muy poco habitual que los funcionarios estadounidenses reconozcan abiertamente su papel en el fomento de disturbios o golpes de Estado en países extranjeros.

Fuente: El País