“Vi un equipo competitivo”, dijo Medrán post 1-1 en el Bajo Núñez

Atlético de Rafaela no gana. Ya van trece partidos que no logra sumar de a tres. En lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional, nunca, pudo volverse con una victoria de terreno ajeno. Su posición en la tabla, 34 de 37 equipos, lo colocan en un lugar incómodo. A sólo tres puntos del abismo del descenso. Incomodísimo.

Tras el 0-4, lapidario, ante Tristán Suárez hubo un antes y un después por barrio Alberdi. Así lo sintió el equipo. Su gente. La buena actuación ante San Martín de Tucumán (1-1), más lo demostrado el lunes ante Defensores de Belgrano (1-1) ‘invitan’ a no perder las esperanzas y soñar con una remontada, salir del fondo, que sobra…

Tras el encuentro en el Bajo Núñez el que dejó sus sensaciones fue Ezequiel Medrán, quien reconoció que “el empate es positivo, sumamos en una cancha difícil, el equipo lo trabajó bien y pudimos encaminar un partido que lo empezamos perdiendo”.

Y luego argumentó: “Vi un equipo competitivo dentro de la cancha. Si tenemos esa intensidad, ese compromiso, ese grado de entrega, seguramente vamos a estar en partido y vamos a tener más posibilidades de sumar mas puntos, de sumar de a tres y salir de esa zona compleja en la que estamos”.

-¿Falta corregir esos comienzos de partidos? Después, da la sensación que la actitud es otra…

-La sensación que tuvimos en el partido pasado ante San Martín de Tucumán, donde sentimos a la gente, al hincha de Atlético, que también se jugaba cada pelota a muerte, queremos que el equipo contagie eso. El equipo tiene que agarrar ese ADN, esa característica que el hincha de Atlético se ve reflejado, los vamos a necesitar. Siento que hemos mejorado a la hora de competir, a mi me gusta los equipos físicos y hoy tenemos un equipo que tiene buena intensidad y la intensión es siempre la de buscar el partido.

-Encontraste el equipo, ese once que ya se puede empezar a repetir fecha tras fecha…

-El equipo se va encontrando, se van generando buenas sociedades. Se complementan bien, no solo en la zona defensiva, sino en la zona media y en ofensiva. Cuando encontremos ese equilibrio vamos a ser competitivos. Tenemos que creer en la solidez, para estar en partido y tener posibilidades. Tenemos que ser un equipo compacto, no de individualidades sino con trabajo colectivo.

En el transcurrir del mes y medio, en ese proceso, siento que los jugadores van entendiendo de qué manera me gusta competir a mi. Uno también va conociendo a todos más en profundidad y no tengo dudas que ese conocimiento nos va a potenciar y cada día vamos a ser más competitivos.

-¿Cómo manejan ustedes, desde afuera, la ansiedad por querer ganar, y que no influya en la cabeza del jugador?

-Uno tiene que descansar en el trabajo. La calma que uno encuentra es de la manera en la que nos preparamos. Siento que nos preparamos de buena manera, tuvimos 6 empates, 1 derrota. En los empates tuvimos posibilidades concretas de ganar los partidos, lo tuvimos ahí y no se nos dio por cosas del fútbol, por cosas que tenemos que seguir mejorando y corrigiendo. Pero tuvimos las intensiones.

Nos toca convivir con esta situación, es nuestra realidad, la aceptamos y no alcanzó, hay que seguir mejorando. Uno se queda conforme, me siento identificado de la manera que disputamos cada pelota, que trabajamos el partido. Está ahí, al caer. Esa ansiedad quizás hace que no tomemos las mejores decisiones pero hay que mantener la calma para que en los tramos finales donde se definen partidos, tengamos la tranquilidad necesaria para definir los partidos.

Fuente: diariolaopinion.com.ar