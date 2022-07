Gabriela Sabatini se habría distanciado de su familia por una pelea con Catherine Fulop: “Bolonqui”

Los fans de Catherine Fulop notaron algo muy extraño en los últimos días. Vieron que había dejado de seguir a su cuñada, Gabriela Sabatini, en Instagram y luego se encontraron con que sus dos hijas también la imitaron. Un curioso no se demoró en preguntárselo a Ángel De Brito, que en sus redes confirmó un distanciamiento en la familia. “Bolonqui”, disparó sin dar detalles.

Varios usuarios especularon con que la actriz se cruzó con la tenista por la herencia de los Sabatini. Sin embargo, al enterarse de que todos hablaban del tema, Cathy puso paños fríos al asunto y se desentendió.

“Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta. Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”, pronunció en diálogo con Teleshow.

Cómo se llevan Gabriela Sabatini y Catherine Fulop

Catherine Fulop y Ova Sabatini se vieron por primera vez en 1993, cuando ella aún estaba casada con Fernando Carrillo. Se cruzaron en el set de grabación de la novela Déjate querer y el flechazo fue inmediato. Cuando ambos resolvieron sus situaciones sentimentales, empezaron una vida juntos y la familia del actor la recibió con los brazos abiertos.

Fulop entabló un hermoso vínculo con su cuñada, Gabriela Sabatini, que se convirtió en una gran compiche. La complicidad entre ellas era tan grande que Cathy fue su celestina con Ricky Martin. “Él con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay, la invitó a verlo y ella fue. Y luego quedaron como amigos”, recordó hace unos meses durante una entrevista.

La tenista no solo se lució en las canchas, también lo hizo en su rol de tía con Oriana y Tiziana, que en los últimos días volvieron a seguirla en Instagram.

Fuente: TN