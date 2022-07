Perotti con fe, con esperanza, con.....Daniel Scioli

Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo nacional, mantuvo un encuentro con el gobernador provincial Omar Perotti en donde se trabajó sobre acuerdos y beneficios para la provincia de Santa Fe, en el contexto de las dificultades y restricciones para las importaciones.

El funcionario nacional anunció que pondrá a disposición su equipo de trabajo para llevar adelante un programa de financiamiento para potenciar el desarrollo de parques industriales y las economías del conocimiento.

En diálogo con la prensa, Perotti manifestó: “Trabajar junto a Daniel Scioli, quién entiende y ha acompañado siempre a los sectores productivos de la provincia y poder estar en los grandes momentos de oportunidades para la Argentina”, dijo. “Tenemos una coyuntura por superar y enormes posibilidades a futuro”, sostuvo.

Perotti manifestó que Santa Fe lo está demostrando con su nivel de exportaciones: “Donde casi un 24% del total de las mismas surgen de los aportes que hace nuestra provincia, de eso hemos hablado en esta oportunidad, de cómo garantizamos que fundamentalmente las pymes , y las manufacturas de origen industrial que han tenido un crecimiento importante no sólo en volumen sino también en cantidad, pero también para que la generación de empleo no registrado no vean ninguna dificultad o podamos superarla y podamos estar atentos por cada uno de ellos en ese desarrollo industrial”.

Por lo cuál, “la perspectiva de seguir teniendo acuerdos con el ministerio, los esquemas de garantías, e incrementar los montos con lo que ya se asistían a los sectores de parques industriales, al sector de la economía del conocimiento, es una buena noticia”, celebró el mandatario provincial.

Fuente: El Litoral