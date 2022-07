None

El forma parte de un plantel que se había armado para pelear por uno de los dos ascensos que da la categoría, al igual que sus compañeros, se siente apenado por la posición en la que se encuentra Atlético de Rafaela en la temporada 2022 de la Primera Nacional. Dolido por lo cuesta arriba que se le vino el torneo, pero esperanzado por algunas ‘señales’ que mostró el equipo en sus últimas dos presentaciones. Ahora bien, puertas adentro, se deberá hacer una durísima autocrítica porque los errores de los comienzos de partidos ya no los pueden repetir más…

“Tenemos que ajustar en todo, estamos en una situación complicada, si bien trabajamos muy bien en la semana no se lo que nos pasa cuando entramos a los partidos, si estamos dormidos o qué, pero no nos puede pasar más que nos hagan un gol de arranque, se hace todo muy cuesta arriba después, es muy difícil y gracias a dios pudimos empatarlo rápido pero tenemos que corregir eso porque si te agarra un equipo de mayor jerarquía te quedas con las manos vacías”.

El análisis corresponde a Claudio Bieler. El capitán, referente y goleador que tiene la ‘Crema’. El que prefiere hablar de los grupal, antes que de lo personal, ya que sigue cumpliendo con goles (con 9 en la temporada, ocupa el tercer lugar del podio).

“Me están saliendo las cosas bien pero no miro lo personal, miro lo grupal. Creo que si salimos a jugar los partidos como lo hicimos con la intensidad que le pusimos después del empate, o el partido con San Martín, vamos a tener muchas chances de salir de la situación en la que estamos”, señaló Bieler, que luego sumó: “Pero hay que ser autocríticos, pensar lo que estamos haciendo bien, lo que hacemos mal porque un error como este del comienzo de partido contra otros equipos están mirando muy, muy abajo. Hay que asumir los errores y salir de la situación en la que estamos”.

Con respecto al encuentro, al 1 a 1 ante Defensores de Belgrano, el ‘Taca’ analizó: “Fue un partido complicado, duro, entramos en desventaja con un gol muy tempranero, nos dormimos como nos viene pasando en los últimos partidos y eso es algo que en una categoría tan difícil como esta no nos puede pasar, y lamentablemente nos pasa. Tenemos que ver esos detalles, en la charla, en la semana lo tenemos muy en cuenta pero tenemos que evitar esos errores en los partidos”.

Fuente: diariolaopinion.com.ar