Aún sin club, Paulo Dybala subió una foto de su duro entrenamiento: bandera argentina y una compañía especial

El futuro de Paulo Dybala es realmente una incógnita. Cuando anunció su salida de la Juventus, muchos daban por hecho que su próximo destino era el Inter. Sin embargo, en las últimas semanas las negociaciones entre el delantero y el conjunto de Milan parecen haber quedado frenadas, por lo que otros clubes, como la Roma y el Napoli, han visto abierta la posibilidad de acercarles sus propuestas a la Joya.

Aunque aún no definió en qué equipo continuará su carrera, el cordobés no pierde de vista los objetivos. Así lo deja en claro una foto que compartió en Instagram. En la imagen se lo ve transpirado, entrenando en soledad en una bicicleta fija. Hay dos partes de la escena que llamaron la atención. Una es que a su lado está su perra Kaia, su inseparable compañía, pero también hay otro detalle muy particular: una bandera argentina que cuelga de una pared, símbolo de que se mantiene efocado en la gran meta de jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección.

El posteo recibió casi medio millón de Me Gusta en menos de dos horas. Además, a Dybala le dejaron comentarios diversas personalidades: desde su suegra, la actriz y presentadora Catherine Fulop, hasta grandes figuras del mundo del fútbol como su excompañero en la Juventus Arthur Melo y el astro neerlandés Patrick Kluivert.

Los posibles destinos de Paulo Dybala

Todo parecía indicar que, para esta fecha, Dybala ya habría firmado su contrato con el Inter y habría comenzado los entrenamientos con el conjunto de MIlán. Sin embargo, la dirigencia Nerazzurra privilegió sellar primero el regreso del belga Romelu Lukaku para el ataque, algo que puso en stand by la contratación del cordobés.

Hoy el Inter necesita liberar algunos contratos altos para fichar al argentina. Ya se fue el chileno Arturo Vidal (a Flamengo de Brasil), pero también debe producirse la salida de otras figuras para reducir la masa salarial.

Mientras tanto, en la prensa italiana hace ya varios días que se rumorea que, ante esta demora en las negociaciones, José Mourinho ha pedido a Dybala para la Roma. El ex Instituto sería el salto de calidad que el entrenador portugués quiere darle al plantel de la Roma.

Pero el conjunto de la capital no sería el único interesado. También trascendió que el Napoli, clásico rival de la Juventus, estaría dispuesto a hacerle una oferta importante a la Joya, que tiene el pase en su poder y que llegaría en calidad de jugador libre. El club del sur italiano le propondría un contrato por cinco temporadas (con vencimiento en 2027) y cinco millones por cada año, que podrían subir a seis por los bonus.

Fuente: TN