Nicolás Trotta se sinceró sobre Alberto Fernández y lo dejó mal parado

A diez meses de presentar su renuncia al Ministerio de Educación nacional, Nicolás Trotta volvió a arremeter contra el presidente Alberto Fernández. En una entrevista radial, el ex funcionario se sinceró sobre la figura del jefe de Estado y le dejó mal parado al analizar su capacidad para estar al frente de la Casa Rosada e imponer su liderazgo dentro del Frente de Todos. “No tuvo la capacidad ni escuchó como debería a las principales referencias del espacio”, evaluó.

“¿No pudo, no supo, no quiso?”, le preguntó el periodista Jorge Gres a Trotta en Desde Afuera (AM 1420 Con Vos). “Es un poco de todo. El Presidente no tuvo la capacidad de consolidar su liderazgo hacia adentro de la misma fuerza ni escuchó como debería haber escuchado a las principales referencias del espacio”, respondió el extitular de la cartera educativa.

“Como no había un liderazgo consolidado, se debería haber instrumentado un proceso de diálogo y escucha con la vicepresidenta (Cristina Kirchner), el presidente de Diputados (Sergio Massa), los gobernadores. Y esas mesas no funcionaron”, completó Trotta. En este sentido, remarcó que Fernández “tiene muchas veces una perspectiva de postergar ciertas discusiones y cuando uno posterga, al momento de tener que asumirlas muchas veces es tarde” para abordarlas.

El exfuncionario además sostuvo que éste es “un momento muy difícil y hay que lograr descomprimir ciertas tensiones porque no sólo está en juego la continuidad del Frente de Todos, sino encaminar un proceso que permita disminuir el impacto que está teniendo la crisis económica en términos internacionales, el cual está muy arraigado en la Argentina”, advirtió.

“Habría que preguntarle a él por qué me fui”, dijo Trotta

Luego, al ser consultado sobre por qué renunció al cargo que tenía en el Gabinete, dijo: “Habría que preguntarle al Presidente por qué me fui del Ministerio de Educación. Yo venía teniendo diferencias públicas con él, más allá del vínculo de muchísimo tiempo que tenemos. Pero tuvimos muchos encontronazos que se relacionaban al esquema de toma de decisiones del Presidente”, remarcó.

Al respecto, reconoció: “Nuestra gestión educativa no estuvo exenta de equivocaciones, más allá de que le pusimos corazón, muchas horas de trabajo”. Y contó que “en cierto momento, el Presidente perdió o dejó de observar la necesidad de tomar medidas en los momentos correspondientes”. “Ahí tuvimos diferencias públicas que impactaron en la confianza de él para conmigo y la mía para con él, y cortamos diálogo”, agregó Trotta.

Con lo cual, subrayó, “cuando el Presidente no se siente cómodo con un funcionario, como yo no me sentía cómodo con él, ahí él tiene que marcar cuál es el mejor equipo para afrontar los desafíos”. En cuanto al detonante de su salida, el exministro mencionó que “la última diferencia con el Presidente se vinculó a una reivindicación del comportamiento de una maestra, que a mí no me pareció correcto”.

“A partir de allí dejamos de hablar. Hace mucho que no hablo con el Presidente, inclusive antes de mi salida del Gobierno”, declaró el exministro. “De todas formas, me siento parte de este gobierno que hemos construido con mucho esfuerzo, y espero que el Presidente pueda recuperar cierta centralidad y pueda poner su energía en institucionalizar, de manera tardía y definitiva, una mesa de decisión para este frente, lo cual es su responsabilidad”, manifestó.

Breve referencia a Martín Guzmán y a “ciertas diferencias” en la coalición

Por último, Trotta hizo una breve alusión a lo que fue la reciente partida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, a la cual la calificó de “abrupta”. “Esperemos que, a partir de los últimos hechos, como la abrupta salida de Guzmán, permita la reflexión de los principales dirigentes del Frente de Todos, con el Presidente a la cabeza, que es el máximo, aunque no único, responsable de los aciertos y también de los errores”, insistió.

“Ha sido una situación muy difícil la que le tocó transitar al Gobierno. Tenemos que asumir la necesidad urgente de dejar de lado ciertas diferencias para poder definitivamente lograr un diagnóstico común y poder desplegar las medidas urgentes que necesita Argentina, para dar un horizonte que permita disminuir la inflación y consolidar un proceso de recuperación”, concluyó el ex funcionario.

