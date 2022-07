Javier Milei: “Si me coachean dejo de ser yo, voy a decir lo que pienso”

Tras sus polémicas declaraciones al momento de hablar de la venta de niños y órganos, Javier Milei decidió explicar sus dichos y defenderse ante las acusaciones. “Si me coachean dejo de ser Javier Milei. Me convierto en otra basura mas de los políticos de la casta. Yo voy a decir lo que pienso”, sostuvo el diputado nacional.

El economista apunta a 2023 y sigue en carrera por su candidatura presidencial como la principal opción de su partido Libertad Avanza. En ese sentido apuntó contra quienes, según su visión, lo tergiversan y crean mentiras: “Hay una lectura deshonesta de los hechos. Yo dije rotundamente que estoy en contra de la venta de niños, y sin embargo aún así se difundieron mentiras. Digo lo que pienso y eso puede gustar o no, pero el problema es que no tenes mandato, si me votas a mi sabes lo que voy a hacer”.

En ese sentido, el libertario también se refirió a quienes lo tildan de políticamente incorrecto. “La mayor incorrección política es que voy contra los chorros de la casta, voy contra sus privilegios, cuando planteo la eliminación del banco central, para que no haya más peso, en realidad quiero decir que quiero eliminar la moneda que emita el político argentino porque no puede valer ni excremento. Esa es la incorrección política, decirle a los políticos que son unos ladrones y sacar las herramientas que utilizan para robarle a la gente”, expresó Milei en diálogo con TodoNoticias.

Tras sus polémicos dichos, las encuestas registraron una baja en la intención de voto del legislador. Sin embargo, el libertario afirma que no cree en toda la información que circula y que considera más importante decir lo que piensa: “Si yo tengo que elegir entre mi imagen y decir la verdad siempre elijo la verdad. Al menos mi verdad, al menos desde mi visión. Si me preguntas filosóficamente, filosóficamente son anarco capitalista, ahora si me preguntas de filosofía no debería mezclarlo con la política, es algo intelectualmente deshonesto, es sucio, horrible, es una forma berreta de operar a una persona. Miro las encuestas porque no puedo ser tan irresponsable, en el fondo se que muchas de las encuestas están operadas con una caja muy grande”.

Después de aclarar sus dichos, el diputado disparó contra la actual ministra de Economía y las acciones que toma para intentar sacar al país de la actual crisis económica: “Pasaron 2 semanas y se confirma que es un desastre, que no es una persona idónea para el cargo y que repite todas las cosas que han hundido a la argentina. No importa lo que haga va a salir mal porque este gobierno no tiene credibilidad, para que sea creíble tiene que tener dos partes, no es cualquier cosa, algo muy concreto”.

En esa misma línea, comparó la situación actual con otras crisis que atravesó el país a lo largo de su historia: “Argentina si cumple con los números pactados tendría un déficit cuasi fiscal de 9%. El Rodrigazo estalló con 14%, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, ‘el que apuesta al dólar pierde’, estalló con 121%. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8%, la convertibilidad con 7%, tenemos 9% de déficit fiscal consolidado en términos de pbi. Esto quiere decir que tenes toda una configuración fiscal de las grandes crisis de la historia argentina, pero además un desequilibrio monetario que es más del doble que tenías previo al Rodrigazo”.

El economista busca repuntar su imagen para consolidarse en la carrera presidencial para las elecciones de 2023, aunque la interna libertaria sigue en movimiento. En ese marco, una jugada sacudió a la coalición: la asunción de la diputada nacional Victoria Villarruel como presidenta del Partido Demócrata bonaerense.

Vicky, como le dicen a la diputada sus allegados, asumió en la Cámara baja en 2021; encabezó la boleta junto a Milei. Es abogada y preside desde el 2006 la Asociación Civil que nuclea a las Víctimas del Terrorismo de Argentina (CELTYV). Ese dato político no es menor ya que llegó a su banca electa por la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi sueño es que en el 2023 seamos muchos más los que levantemos las banderas de la vida, la propiedad y la libertad”, expresó la abogada durante el acto de asunción. Por su parte, Javier Milei la felicitó a través de un mensaje grabado: “Es una maravillosa elección la de darle la presidencia del PD de la provincia a Victoria”.

