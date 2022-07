La pareja de argentinos que conquistó “Got Talent” quiere seguir en competencia: “Hicimos un gran esfuerzo”

America’s Got Talent ahora tiene en su lista de participantes a dos argentinos que hicieron que Simon Cowell, uno de los jurados más difíciles, aplaudiera de pie junto a toda la audiencia.

Flor Aracama y Nicolás Busso, una pareja de acróbatas, conquistaron a todos con su performance en las alturas y sin arnés. “La verdad que estamos supercontentos con el resultado, porque no solo nos salió muy bien el acto, sino que también pudimos hacer lo que nos gusta y trasmitirlo”, reveló la acróbata en diálogo con TN Show.

La palabra de Flor Aracama, una de las argentinas que conquistó “America’s Got Talent”

Según le confió Flor Aracama a TN Show, fueron convocados a America’s Got Talent después de ver sus performances en redes sociales. “Sabemos que es un programa muy conocido, pero nunca esperamos que el público, el jurado, y en especial que Simon se pongan de pie. Eso es algo que nos sorprendió. Sinceramente, no esperábamos que tenga tanta repercusión”, dijo.

“Cuando pisamos el escenario nos quedamos sin palabras, porque por más que ya tenemos experiencia en lugares grandes, cada escenario y cada estudio es totalmente diferente y fue una emoción supergrande”, aseguró con la pasión a flor de piel.

Flor y Nico están casados y trabajan a la par en varios de los espectáculos del Cirque du Soleil, como por ejemplo “Joyà” y “Sep7imo Día”. Además, formaron parte del equipo nacional de gimnasia rítmica y artística durante más de 10 años. Y juntos ahora forman Duo Rings.

Sin embargo, todavía lidian con la sorpresa que les generó hacerse viral en Argentina. “Por suerte, mucha gente conoció nuestra historia: que venimos desde hace mucho tiempo entrenando, que somos atletas... Nosotros somos emprendedores y creamos esto juntos. Que la gente pueda ver este esfuerzo que hicimos y representar a la Argentina en este programa nos pone muy contentos”, indicó Flor.

Ahora la pareja tiene la mirada fija en seguir en carrera dentro del concurso: “Estamos esperando a ver si nos convocan para los vivos. Ahí la gente va a tener la posibilidad de seleccionar también, así que necesitamos el apoyo de la audiencia”.

Mientras tanto, continúan proyectando con Duo Rings. “Seguiremos trabajando de lo que tanto amamos, haciendo nuestro dúo y entreteniendo a la gente en los mejores espectáculos del mundo”, cerró la acróbata.

Fuente: TN