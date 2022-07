Martín Soria defendió al Gobierno en su ataque a la Corte: «Siempre tuvieron la camiseta amarilla puesta»

Martín Soria defendió la postura del Gobierno nacional sobre la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Justicia habló sobre uno de los principales temas de la semana. Quien se tomó el tiempo de instalar la temática fue Cristina Kirchner. La Vicepresidenta, a través de tuits y videos subidos a sus redes, embistió al Poder Judicial.

El titular de la cartera de Justicia se encolumnó detrás de las ideas de la ex mandataria, donde admitió la necesidad de agrandar al máximo tribunal de Justicia. Al mismo tiempo quiso exponer a la oposición y calificó a Comodoro Py como «Comodoro PRO«. En el kirchnerismo y el Gobierno afectó el sobreseimiento a Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas.

El funcionario a cargo del Ministerio de Justicia quiso aclarar que el Gobierno está acorralado por jueces que responden a la última gestión de Mauricio Macri: «Desde el 10 de diciembre de 2015 a 2019, montaron una persecución política, mediática y judicial. Desde el 2019, les falta el poder político, pero el poder mediático y los socios que integraban la pauta judicial siguen estando«, explicó en la AM 750.

En la misma línea exhibió las veces que desde el oficialismo internaron debatir una reforma judicial. Sin embargo admitió que al momento no han conseguido los consensos suficientes como para poder llevar adelante un proyecto. El funcionario volvió a insistir en la presencia de la oposición «la Corte Suprema que tiene la camiseta amarilla puesta desde el primer día«, sostuvo.

Finalmente reiteró el ataque al ante último Presidente: «A Macri cuando no lo salva esta Corte, lo salvan los camaristas que dicen que jugaban al pádel en Olivos. Y cuando no son los jueces de Casación, son los camaristas que designaron y trasladaron en contra de la Constitución a dedo. Este es el Poder Judicial que nos dejaron«, añadió el ministro contra el ex Presidente.

* Para www.elintransigente.com