Rechazo en Juntos por el Cambio a un acuerdo con el Gobierno: “Que presenten un plan, dejen de emitir y bajen el gasto”

Antes de haberse formalizado, se complicó el diálogo con la oposición que se propuso el Gobierno para superar el agravamiento de la crisis económica en las últimas horas: los presidentes de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio negaron haber mantenido contacto con representantes del oficialismo y advirtieron que no hay espacio para buscar consensos. La postura más drástica fue expresada por la jefa del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó a Infobae: “¿Diálogo? Que hagan lo que tienen que hacer: dejen de emitir, bajen el gasto, busquen el equilibrio fiscal, dejen de subir 70 % los sueldos de funcionarios, hagan su trabajo y presenten un plan”.

El titular de la UCR, Gerardo Morales, destacó a este medio que no recibió ningún llamado del Frente de Todos para hablar sobre el diálogo político, aunque fue tajante acerca de cuál será la postura de JxC: “Ya se definió que el diálogo es en el Congreso”.

En iguales términos opinó el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro: “El único ámbito institucional de la oposición es el Congreso de la Nación -ratificó ante Infobae-. Los que tienen que encontrar un diálogo y acuerdo son Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hoy estamos frente una grave erosión económica, social y política sin precedentes”.

De las filas de la CC, Juan Manuel López, jefe de bloque de diputados nacionales, dijo que “los trascendidos sobre diálogo con la oposición son difíciles de entender cuando no hay diálogo en el Frente de Todos, pero sobre todo cuando no hay plan”. “Cuando tengan algún programa o política pública relevante que la manden al Congreso, nuestro rol está ahí”, puntualizó.

Desde el larretismo, el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, señaló: “No recibimos ninguna convocatoria (del Gobierno) y si hubiera existido, sería contradictoria con las declaraciones días atrás de Cristina Kirchner acusando a CABA de no producir, las declaraciones de Kicillof de ayer o la actitud del Gobierno Nacional de no recibir a los presos de la Ciudad”. Y disparó: “El Gobierno no tiene ningún plan frente a la crisis económica que estamos viviendo”.

La primera certeza luego de los trascendidos sobre una convocatoria del Gobierno al diálogo es que este tema no provoca fisuras -hasta el momento- en Juntos por el Cambio: no hay diferencias entre “halcones” y “palomas”. Tanto duros como moderados critican sin piedad al Gobierno por el grado de profundidad que adquirió la crisis y toman distancia de cualquier instancia de negociación.

Es más: las principales figuras de la coalición opositora aseguraron que no hubo contactos desde el Gobierno. “Ellos tiran anzuelos y hablan en off, así que ni vamos a discutir sobre un supuesto. Lo mío es una convicción. Además, no son creíbles”, resaltó Bullrich.

Ante la insistencia de Infobae en conocer su posición ante una eventual convocatoria oficial, gran parte de la dirigencia opositora coincidió en remitirse al comunicado que difundió hace 24 horas la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en el que expresó “su máxima preocupación por la crisis sin precedentes que estamos atravesando y que continuará empeorando; esta falta de dirección, nutrida de una crisis política y moral del Gobierno produce una profunda descomposición del tejido social”. Y advirtió: “Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro”.

“En las últimas horas fuimos testigos de un ejemplo claro -aseguró JxC. En dos videos de 7 minutos, la Vicepresidenta realizó un nuevo embate contra la Corte en otro intento por someter a un poder del Estado para avasallar las instituciones y garantizar su impunidad. Horas más tarde, el propio Presidente adhirió al embate elevando el nivel de gravedad institucional”.

Para la principal fuerza opositora, “la posición delictiva y conspirativa de la señora Vicepresidenta no sólo vacía la figura presidencial, sino que también atenta contra el resto de las instituciones”. “Asistimos a la persecución de un interés meramente personal que pone ante el abismo a toda la Nación”, agregó la declaración.

Los máximos referentes de JxC se mantienen en contacto permanente para analizar la crisis derivada del incesante aumento del dólar, aunque insistieron en que no hubo contactos con el Gobierno y que sólo se enteraron por los trascendidos periodísticos acerca de la intención oficial de convocar a la oposición a dialogar. De todas formas, hay unanimidad en una definición de un líder opositor: “No hay margen para que nos acerquemos en lo más mínimo al Gobierno. Si quieren diálogo, que lo canalicen en el Congreso”.

Para uno de sus colegas, “el problema de la economía no es la falta de diálogo con la oposición sino la falta de diálogo en el Frente de Todos”. Desde esta mirada, una búsqueda de consensos entre oficialismo y oposición no ayudaría a serenar la economía en la medida en que Cristina Kirchner se haya puesto al frente del Poder Ejecutivo y deje en una posición de debilidad a Alberto Fernández.

En Juntos por el Cambio, de todas formas, no descartaron la posibilidad de realizar una nueva reunión para fijar una postura en caso de que el Gobierno formalice el llamado al diálogo y “defina los temas” que serán abordados. “Aunque la discusión pase por el Congreso, no nos podemos sentar a conversar en abstracto sólo por un capricho de la Vicepresidenta”, dijo un legislador.

