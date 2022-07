Son de Córdoba, verdaderos genios y buscan revolucionar las terapias contra el cáncer

Creada y desarrollada íntegramente en Córdoba, la firma OncoPrecisión busca cambiar la manera de abordar los tratamientos contra el cáncer. Tal como lo indica su nombre, la empresa se encuentra desarrollando oncología de precisión, lo cual permitirá poder elegir entre todos los tratamientos existentes, cuál es el más efectivo para cada paciente y comenzar a aplicarlo desde un primer momento, justamente en la etapa clave para afrontar la enfermedad.



La empresa tiene como socios fundadores a Candelaria Llorens de los Ríos, Gastón Soria, Gerardo Gatti y Tarek A. Zaki y cuenta con 21 personas que analizan a pequeños ‘Avatar’ –así llaman a las muestras de células tumorales que recogen–, para ver cómo responden a los distintos fármacos. Los fundadores esperan en un corto plazo poder tener este tratamiento disponible para quien lo necesite.

En agosto la empresa abrirá una oficina en Estados Unidos con la idea de ampliar sus posibilidades en un mercado que presenta otras opciones y también otros números a la hora de la inversión, en desarrollos con este potencial.



Gastón Soria, licenciado en Genética recibido en la Universidad Nacional de Misiones y con paso formativo por la facultad de Ciencias Químicas de la UNC, el Erasmus Medical Center de Holanda y el prestigioso Instituto Marie Curie, de Francia, detalló de qué se trata este desarrollo y en qué etapa se encuentra: “OncoPrecision es una empresa que busca cambiar la forma de elegir las terapias para los pacientes con cáncer. A la mayoría se les da la misma terapia, un tratamiento estándar y se les aplica este tratamiento con base en un estudio clínico poblacional grande y a partir de allí se determina que esa terapia es la que mejor funciona. Pero eso abarca a un grupo grande de pacientes, lo cual no significa que en todos ande bien. Dentro de ese grupo hay pacientes que responden bien, otros que no responden y otros que incluso les genera un efecto peor que si no se les diera terapia. Entonces, cuando vos le recetás a un paciente un tratamiento, puede pasar cualquier cosa: curarse, que no tenga ningún efecto, o incluso sufrir efectos adversos”, explicó Soria.



“Se ha tratado en los últimos 15 años ir revirtiendo esto, ir segmentando a la población e identificar subgrupos a los cuales se les aplique determinada terapia. Para eso se utiliza la secuenciación genómica de los tumores y se ha ido mejorando. En nuestra empresa buscamos entender cada tumor de manera personalizada y tratar a cada paciente de manera personalizada”, agregó.

Soria precisó que para eso “se aíslan células tumorales y con esta muestra fuera del cuerpo se prueban todas las terapias disponibles”. “De esta manera trabajamos con micropacientes, a los que les llamamos ‘avatar’ del tumor. Son réplicas miniaturizadas y estudia mos todas las terapias posibles, entonces probamos cual va a tener más chance en el paciente. En vez de pegarle por una cuestión estadística, buscamos cual es la terapia más eficiente para cada paciente”, detalló. “A estas réplicas del tumor fuera del cuerpo, se le van aplicando distintas combinaciones de drogas y con una metodología de lectura, en una semana tenemos una predicción”, completó.



Estudios. En este momento en OncoPrecisión se encuentran trabajando de manera muy avanzada en leucemias agudas, una enfermedad muy grave con un alto porcentaje de pacientes que no responde a los tratamientos. Pero también se está trabajando sobre mielomas y tumores sólidos. “Estamos validando en estudios clínicos. Estamos evaluando cuan bien predecimos. Vemos respuestas diferenciales. Al paciente se le toma una muestra y recibe de su oncólogo la droga que le daría normalmente, y nosotros podemos evaluar si esa droga va a ser efectiva en el paciente. Nuestra idea es terminar este estudio en los próximos meses y a partir de allí queremos empezar un ensayo clínico, para que el oncólogo elija la mejor terapia posible dentro de las aceptadas para ser receptadas. Estamos en una etapa de ensayo clínico observacional, trabajando junto a 10 hospitales argentinos y queremos pasar a una etapa prospectiva”.

Apoyo. OncoPrecisión fue desarrollándose con el apoyo de distintos fondos de inversión y también de instituciones, como la Fundación para el Progreso de la Medicina y la Grid Exponential. A hora llega el turno de abrir oficinas en Estados Unidos, donde se explorarán otras posibilidades: “Estamos mudando una parte de OncoPrecision que se va a establecer en Estados Unidos. Se mueve una parte pequeña y la idea es crecer en paralelo allá. En estos mismos avatares se pueden probar además de las drogas recetables, drogas que se están probando, entonces tu cliente puede ser también la industria farmacéutica y ellos no están aquí en Argentina, sino que principalmente están en Estados Unidos. Podemos trabajar con la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos. Por eso el paciente que nos colabora con su muestra no solo se ayuda a sí mismo en la elección de la mejor terapia, sino que también colabora con futuros pacientes en el desarrollo de nuevas drogas”, destacó el licenciado en genética.



“Esto es algo disruptivo y es emergente. El futuro de la selección de terapias contra el cáncer creemos que está por aquí y esperamos que en un corto tiempo podamos atender directamente a pacientes”.

“En Argentina hay muchísimo talento”

En el momento en que el país atraviesa innumerables dificultades económicas, Soria destaca el nivel académico generado por las universidades. “En el país hay muchísimo talento de calidad, sumamente formado, disponible para trabajar. Todo nuestro equipo es de aquí”, subrayó. “Además, en el país aprendemos a ser muy versátiles, tenemos grandes ideas que no requieren millones. Yo he estado en Francia y he vuelto, cuando combinás esa experiencia internacional con la capacidad adaptativa que te da el país, a eso le das un buen ambiente de trabajo y un capital importante, podés lograr lo que se propongan”.

Fuente: Perfil Córdoba, sobre una nota de Ariel Bogdanov