Hernán Lacunza: “La mitad del Gobierno impulsa el salario universal sin explicar cómo lo va a financiar”

Semana a semana la situación se vuelve cada vez más tensa: los precios cambian constantemente, las ventas se paralizan ante la falta de precios de referencia y el dólar libre que parece no tener techo son algunos de los factores que suben la temperatura en un clima económico muy caldeado. La falta de respuesta del Poder Ejecutivo inquieta a economistas como Hernán Lacunza, quien apuntó a las diferencias internas de la coalición oficialista como uno de los factores que condiciona el rumbo y lo graficó haciendo referencia a la discusión por el Salario Básico Universal: “Lo impulsa la mitad del Gobierno sin explicar de dónde lo van a financiar”.

Tras la escalada del dólar libre a más de 300 pesos, el ex ministro de Economía del macrismo se mostró preocupado por la calma que muestra la Nación y apuntó contra Silvina Batakis por la falta de medidas: “La ministra anunció hace 10 días que no iba a haber más contrataciones de empleados del Estado, pero todos los días el Boletín Oficial contrata gente; es contraproducente.

“Las prioridades están mal. El Gobierno sacó un decreto porque no aprobó una ley para extender la moratoria previsional, eso es más jubilados sin aportes”, agregó Lacunza y enfatizó que en estas dos semanas de gestión de Batakis “el déficit subió, por eso el blue vale $317″.

Sin embargo reconoció que no todos los problemas se deben a la inacción de la reemplazante de Martín Guzmán, sino también al resto del oficialismo: “Nada de lo que vaya a pasar es inexorable, pueden hacer cosas, se tienen que convencer, porque si no la credibilidad de la nueva ministra duró cuatro días. Lo que pasa no depende de la ministra, si decís que te diste cuenta que así no podes seguir y el gobernador te avisa que va a hacer viajes de egresados, le dan 60 mil millones de pesos a las obras sindicales para que estén contentas, extendés la moratoria previsional... me alarma un poco”, sostuvo en diálogo con Viviana Canosa por A24,

El panorama también genera nerviosismo en la gente, y más cuando constantemente se agrava la situación en medio de la escalada inflacionaria. “Cambiamos de régimen de inflación, al 50% ya era altísima, eso quiere decir que en el changuito aumenta todos los meses; al 90% aumenta todas las semanas; una hiper, varias veces por día. Comparemos con la inflación mundial que explotó con cifras de entre 6 y 8%”, señaló el ex ministro de Economía de la gestión de Cambiemos.

Pero más allá de las medidas, una de las grandes críticas que hace el economista es cómo el Gobierno afrontó y comunicó el problema: “Te pasaste dos años chamuyando que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, y en dos años te despertás y la inflación es 90% y nadie te da un préstamo, nadie te compra un bono. Los antecedentes no me ayudan a ser optimista”.

Con la falta de un plan económico y una confianza desgastada, Lacunza no esconde su falta de esperanza ante semejante panorama: “Hace tres meses hicieron un acuerdo con el FMI, el 20 de marzo lo firmaron y el 31 lo incumplieron, 11 días después lo incumplieron después de 2 años de negociaciones. El blue subió un 50% en un mes, de 250 a 300 y pico y no se ve ninguna reacción, tienen el adn de ‘la culpa es del otro’, Macri, la pandemia, la guerra. Me alarma a qué nivel de temperatura van a reaccionar”.

A ese contexto se le suma el descontento social y los reclamos de diversas organizaciones sociales, que ya anunciaron una marcha masiva para el 27 de julio. La UTEP, encabezada por Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois, y la Unidad Piquetera, que lidera Eduardo Belliboni, informaron que reclamarán por “trabajo genuino, por un bono de 20.000 pesos, la universalización de los programas sociales y el aumento del salario mínimo”.

Para cerrar, Lacunza explicó qué haría él para enfrentar esta crisis: “Mostraría cómo bajo el agujero fiscal para bajar la emisión y pongo un plan financiero del Banco Central para emitir menos pesos porque si no la inflación no va a parar. Alisar el terreno para que la gente se dedique a producir, exportar, contratar gente o vender acá, no que tenga que levantarse todas las mañanas a ver cuanto vale el blue”, concluyó.

Con información de www.infobae.com