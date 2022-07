Alerta máxima en el interior por rumores de posibles saqueos

Ya lo advirtió el dirigente piquetero Juan Grabois, al pronosticar un estallido social dada la crisis económica: “Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

Con esa dura síntesis, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de la ¿aún oficialista? Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), estima que el alza del costo de vida por la imparable inflación está impactando de lleno a las clases media y relegadas a extremos como el escenario del segundo trimestre de 2001.

Si. Cuando se produjeron los saqueos en comercios que derivaron (en rigor, entre otros tantos motivos como "el Corralito") en la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa y el fin de la coalición de Gobierno La Alianza.

La crisis cambiaria en curso producto por la desmedidamente abrupta renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, aceleró la degradación del ya corroído andamiaje económico y su correlato en la creciente angustia social.

Así las cosas, ámbitos nucleados en el comercio minorista ya no solo evidencian malestar por la baja de las ventas y la constante remarcación, sino ya se muestran en alerta ante posibles saqueos. Así se estaría dando en las provincias del interior, como el caso de Entre Ríos.

Referentes de entidades del sector en esa provincia alertaron a NOVA que ya “hay olor a saqueos”, porque en “los barrios ya se habla, nos llegan los comentarios”, a lo que agregó: “Estamos preocupados, es un llamado de atención”.

Asimismo, confirmaron que la crisis cambiaria actual es el factor de está llevando las circunstancias al límite, porque en cuanto al sector agropecuario "la producción no se vende, no se liquida. Sin verdes (dólares) no se comercializa porque el peso argentino está devaluado, no vale nada y todo se agrava más".

Cabe recordar que la descomposición social, política y económica en diciembre de 2001 registra como la primera ciudad saqueada del interior del país a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A partir de ahí, incidentes similares comenzaron a replicarse por el territorio nacional.

Hoy la situación en el empobrecido Conurbano bonaerense no es muy distinta, pese a la tarea de contención que fuerzan algunos intendentes para defender su pago chico.

