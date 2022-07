Equipo que gana no se toca

None

Dicen que los equipos que ganan no se tocan. Mucho menos, los que cortan rachas tan negativas como la que venía teniendo Atlético en la actual temporada 2022 de la Primera Nacional. Todos quedaron más que conformes en la Crema tras el 1-0 ante Brown de Adrogué y por eso Ezequiel Medrán no cambiará absolutamente nada para visitar a Chacarita, este sábado a las 15.30hs (televisado por Directv) con el arbitraje de Lucas Comesaña.

Atrás quedó la racha de 13 partidos que arrastraba en el torneo sin poder ganar. Ahora, con el importante envión anímico que significó el triunfo del último domingo, buscará cortar la otra cuenta pendiente que tiene: ganar de visitante. No lo consigue desde septiembre de año pasado, con 5 empates y 10 derrotas.

El conjunto albiceleste se entrenó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y allí el DT dispuso de minutos de fútbol pensando en el ‘Funebrero’.

Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Alex Luna y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

Medrán ratifica la confianza en este equipo, que empieza a dar buenas señales positivas. Apareció el resultado pero fue solvente, en todas las líneas. Se mostró seguro y trabajó un partido complicado, muy físico.

Este viernes trabajarán por la mañana y luego del almuerzo viajarán rumbo a Capital Federal.

El rival. Chacarita viene de igualar sin goles con Guillermo Brown en Puerto Madryn. Suma 32 puntos, fruto de 8 triunfos y misma cantidad de empates. Su goleador es Leandro Godoy, con 7 tantos.

El posible 11 inicial para enfrentar a la Crema sería con: Federico Losas; Tobías Fernández, Alejando Manchot, Abel Masuero y Lautaro Formica; Ricardo Blanco, Luciano Perdomo, Ignacio Figueroa, Nahuel Maidana; Ignacio Russo y Leandro Godoy.

Fuente: diariolaopinion.com.ar